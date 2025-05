Brasilian entisen presidentin Jair Bolsonaron oikeudenkäynti vallankaappauksen suunnittelusta alkaa maanantaina, kun maan korkein oikeus kuulee keskeisiä todistajia. Poliittikkoa voi mahdollisesti odottaa vuosikymmenten vankeustuomio.

Yli 80 henkilöä – mukaan lukien korkea-arvoisia sotilasviranomaisia, entisiä hallituksen ministereitä sekä poliisi- ja tiedusteluviranomaisia – todistaa oikeudenkäynnin alustavassa vaiheessa, jonka odotetaan kestävän vähintään kaksi viikkoa.

Jos Bolsonaro todetaan syylliseksi suunnitelmaan pysyä vallassa sen jälkeen, kun hänen kilpailijansa Luiz Inácio Lula da Silva voitti hänet niukasti lokakuun 2022 vaaleissa, hän voi saada jopa 40 vuoden vankeustuomion.

Syyttäjien mukaan Bolsonaro johti "rikollisjärjestöä", joka suunnitteli hätätilan julistamista uusien vaalien järjestämiseksi. Häntä syytetään myös siitä, että hän tiesi juonista murhata Lula, hänen varapresidenttinsä Geraldo Alckmin sekä korkein oikeuden tuomari Alexandre de Moraes, joka on Bolsonaron vastustaja ja yksi nykyisen tapauksen tuomareista.

Bolsonaro on aina kiistänyt osallisuutensa vallankaappaushankkeeseen ja syyttänyt "poliittisesta vainosta". Viime viikolla hän kertoi Uol-sivustolle, että syyttäjät keksivät "telenovelamaisen käsikirjoituksen", viitaten Latinalaisessa Amerikassa suosittuihin melodramaattisiin televisiosarjoihin.

‘Kuolemantuomio’

Tämä entinen armeijan kapteeni joutuu oikeuteen yhdessä seitsemän entisen avustajansa kanssa, joita syytetään keskeisistä rooleista väitetyssä juonessa.

Näihin kuuluu neljä entistä ministeriä, yksi entinen laivaston komentaja ja tiedustelupalvelun johtaja Bolsonaron presidenttikaudelta 2019–2022.

Useat entiset Brasilian presidentit ovat joutuneet ongelmiin oikeuden kanssa vuoden 1964–1985 sotilasdiktatuurin päättymisen jälkeen, mutta Bolsonaro on ensimmäinen, jota syytetään vallankaappauksesta.

Liittovaltion poliisin 900-sivuinen raportti kuvaa yksityiskohtaisesti väitettyä vallankaappaussuunnitelmaa, joka sisälsi määräyksen uusien vaalien järjestämisestä ja Lulan murhasta.

Syyttäjien mukaan yritys epäonnistui, koska se ei saanut ratkaisevaa sotilaallista tukea ja lopulta romahti kasaan.

Syytteet liittyvät myös tammikuun 8. päivän 2023 mellakoihin, jolloin tuhannet Bolsonaron kannattajat tunkeutuivat keskeisiin hallintorakennuksiin ja tuhosivat niitä, vaatien "sotilaallista väliintuloa" Lulan syrjäyttämiseksi viikko hänen virkaanastumisensa jälkeen.

Bolsonaro oli tuolloin Yhdysvalloissa, mutta hänen epäillään olleen mellakoiden takana, joita syyttäjät pitävät vallankaappaussuunnittelijoiden "viimeisenä toivona".

Vaikka Bolsonaro on estetty osallistumasta vaaleihin, hän on vakuuttanut aikovansa olla ehdokkaana ensi vuoden vaaleissa. Kuitenkin viimeaikaisen vatsaleikkauksen jälkeen – joka on yksi monista leikkauksista vuoden 2018 puukotuksesta aiheutuneiden vammojen korjaamiseksi – hän on myös sanonut, että tuomio nyt olisi "kuolemantuomio, sekä poliittisesti että fyysisesti".

Keskeisiä henkilöitä kuulustellaan videoyhteyden kautta maanantaina alkavassa oikeudenkäynnin alustavassa vaiheessa, jota johtaa de Moraes, jota Bolsonaron kannattajat pitävät vihollisena numero yksi.

Kuulemiset alkavat maanantaina klo 15 paikallista aikaa (18:00 GMT).