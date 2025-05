El Salvadorin presidentti Nayib Bukele on ehdottanut sopimusta, jossa 252 Yhdysvalloista karkotettua ja El Salvadorissa vangittua venezuelalaista lähetettäisiin Venezuelaan vastineeksi siitä, että Venezuela vapauttaisi maassa vangittuja "poliittisia vankeja".

Bukele esitti sunnuntaina X-palvelussa Venezuelan presidentille Nicolas Madurolle, että tämä luovuttaisi 252 "poliittista vankia", joita Venezuela pitää hallussaan, hänen ehdottamansa sopimuksen mukaisesti.

Bukele ei tarkentanut, vangittaisiinko vapautetut henkilöt uudelleen vai ei vaihdon jälkeen.

Bukele mainitsi vapautettaviksi ehdotettujen joukossa muun muassa toimittaja Roland Carreñon, ihmisoikeusjuristi Rocio San Miguelin sekä Corina Parisca de Machadon, Venezuelan oppositiojohtaja Maria Corina Machadon äidin, joka hänen mukaansa kohtaa päivittäisiä uhkauksia kotonaan.

Lisäksi hän mainitsi lähes 50 muun kansallisuuden edustajaa, mukaan lukien yhdysvaltalaisia, saksalaisia ja ranskalaisia, osana ehdotettua vaihtoa.

Karkotukset

Viime kuussa presidentti Donald Trumpin hallinto karkotti ainakin 200 venezuelalaista Yhdysvalloista El Salvadoriin syyttäen heitä Tren de Aragua -rikollisjengin jäsenyydestä.

Yhdysvallat maksaa El Salvadorille kuusi miljoonaa dollaria näiden siirtolaisten säilyttämisestä maan korkean turvallisuuden Terrorism Confinement Center -vankilassa.

Venezuelan hallitus on ilmoittanut, ettei maassa ole poliittisia vankeja ja että vangitut henkilöt on tuomittu rikoksista. Jotkut ihmisoikeusjärjestöt kuitenkin väittävät, että yli 800 ihmistä on vangittu poliittisista syistä.

Venezuelan hallitus on myös kiistänyt, että Yhdysvaltojen karkottamilla venezuelalaisilla olisi yhteyksiä rikollisjengeihin, ja vangittujen asianajajat sekä perheenjäsenet ovat vakuuttaneet, ettei siirtolaisilla ole kytköksiä rikollisryhmiin.

Lauantaina Yhdysvaltain korkein oikeus esti väliaikaisesti Trumpin hallintoa karkottamasta toista ryhmää venezuelalaisia siirtolaisia, joita syytettiin jengiyhteyksistä harvoin käytetyn sotatilalain nojalla.