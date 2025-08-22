Turkin YK-suurlähettiläs Ahmet Yildiz totesi, että Israelin politiikka lisää epävakautta Syyriassa ja uhkaa alueellista turvallisuutta. Hän kehotti kansainvälistä yhteisöä poistamaan jäljellä olevat pakotteet ja tukemaan maan suvereniteettia.

”Syyria pysyy edelleen korkealla kansainvälisellä asialistalla. Uusi ajanjakso vaatii jatkuvia ponnisteluja rauhan ja vakauden turvaamiseksi maan suvereniteetin, alueellisen koskemattomuuden ja kansallisen yhtenäisyyden pohjalta”, Yildiz sanoi YK:n turvallisuusneuvoston kokouksessa torstaina.

Hän korosti, että ”Syyrian hallinnon vahvistaminen on ratkaisevan tärkeää tämän tavoitteen saavuttamiseksi” ja lisäsi: ”Emme saa antaa huomiomme siirtyä pois olennaisesta tehtävästä palauttaa vakaus ja turvallisuus maahan.”

Yildiz vaati ”jäljellä olevien pakotteiden poistamista, jotta Syyrian hallinto voi toimia ja palvella kansalaisiaan”. Hän painotti, että ”keskitetty hallinto ja yhtenäinen kansallinen armeija ovat välttämättömiä rauhan saavuttamiseksi.”

”Viimeaikaiset tapahtumat Sweidassa osoittavat jälleen kerran Israelin politiikan tuhoisan ja epävakautta aiheuttavan luonteen alueella”, hän sanoi ja varoitti, että ”epävakauttavia toimia, jotka uhkaavat Syyrian yhtenäisyyttä, vakautta ja kansalaisten hyvinvointia, ei tule sietää.”

”Pyrkimykset, jotka heikentävät Syyrian suvereniteettia tai lisäävät hajaannusta, kantavat vakavia riskejä laajemmasta alueellisesta epävakaudesta”, hän lisäsi.

‘Uskottavia toimia’

Väkivalta puhkesi Sweidassa heinäkuun puolivälissä beduiiniheimojen ja druusiryhmien välillä. Hallituksen joukot puuttuivat tilanteeseen hillitäkseen taisteluita, kun taas Israel puuttui asiaan ja pommitti Damaskosta vedoten druusivähemmistön suojelemiseen. Myöhemmin Yhdysvaltojen välittämä aselepo julkistettiin.