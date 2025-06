Yhdysvaltain presidentti Donald Trump nosti sunnuntaina esille kysymyksen hallinnon vaihdosta Iranissa sen jälkeen, kun Yhdysvallat oli iskenyt viikonlopun aikana Iranin keskeisiin ydinlaitoksiin. Trumpin hallinnon korkea-arvoiset virkamiehet varoittivat samalla Teherania olemaan ryhtymästä kostotoimiin.

"Ei ole poliittisesti korrektia käyttää termiä 'hallinnon vaihto', mutta jos nykyinen Iranin hallinto ei pysty TEKEMÄÄN IRANISTA SUURTA JÄLLEEN, miksi ei voisi tulla hallinnon vaihtoa??? MIGA!!!" Trump kirjoitti sosiaalisen median alustallaan.

Trumpin julkaisu tuli sen jälkeen, kun hänen hallintonsa virkamiehet, mukaan lukien Yhdysvaltain varapresidentti JD Vance ja puolustusministeri Pete Hegseth, korostivat, etteivät he pyrkineet kaatamaan Iranin hallintoa.

"Tämä operaatio ei ollut eikä ole ollut kytköksissä hallinnon vaihtoon", Hegseth sanoi toimittajille Pentagonissa ja kuvaili operaatiota "täsmäiskuksi", joka kohdistui Iranin ydinohjelmaan.

‘Operaatio Keskiyön vasara’

Vance totesi NBC:n "Meet the Press with Kristen Welker" -ohjelmassa: "Meidän kantamme on ollut hyvin selkeä: emme halua hallinnon vaihtoa."

"Emme halua pitkittää tätä tai laajentaa tätä enempää kuin sitä on jo laajennettu. Haluamme lopettaa heidän ydinohjelmansa ja sitten keskustella iranilaisten kanssa pitkäaikaisesta ratkaisusta", Vance sanoi ja lisäsi, että Yhdysvalloilla "ei ole kiinnostusta lähettää joukkoja maahan".

"Operaatio Keskiyön vasara" oli tiedossa vain pienelle joukolle ihmisiä Washingtonissa ja Yhdysvaltain Lähi-idän operaatioiden päämajassa Tampassa, Floridassa.

Yhdysvaltain asevoimien esikuntapäälliköiden puheenjohtaja, kenraali Dan Caine, kertoi toimittajille, että seitsemän B-2-pommikonetta lensi 18 tuntia Yhdysvalloista Iraniin pudottaen 14 bunkkerintuhoajapommia.

Kaikkiaan Yhdysvallat laukaisi 75 täsmäohjusta, mukaan lukien yli kaksi tusinaa Tomahawk-ohjusta, ja käytti yli 125 sotilaslentokonetta operaatiossa, joka kohdistui kolmeen ydinlaitokseen, Caine sanoi.

Operaatio vie Lähi-idän uuden suuren konfliktin partaalle alueella, joka on ollut liekeissä yli 20 kuukautta Gazan ja Libanonin sotien sekä Syyrian kaatuneen diktaatuurin vuoksi.