Myanmarin sotilasjuntta on hylännyt kapinallisryhmien ehdotukset tulitauosta, joka olisi mahdollistanut pelastusoperaatiot viime viikolla tapahtuneen 7,7 magnitudin maanjäristyksen jälkeen, paikallinen media kertoo.

Juntan johtaja, kenraali Min Aung Hlaing, ilmoitti sotilasoperaatioiden jatkuvan, vaikka maanjäristyksen uhriluku on noussut 2 719:ään. Lisäksi 400 ihmistä on edelleen kateissa ja yli 4 000 loukkaantunut, riippumaton uutistoimisto Myanmar Now raportoi keskiviikkona.

Myanmarin helmikuun 2021 sotilasvallankaappauksessa syrjäytettyjen lainsäätäjien muodostama varjohallitus, Kansallinen yhtenäisyyshallitus, oli julistanut kahden viikon tulitauon, joka alkoi 30. maaliskuuta.

Vastaavan ehdotuksen tekivät myös Arakanin armeija, Myanmarin kansallinen demokraattinen liittoutuma-armeija ja Ta'angin kansallinen vapautusarmeija.

Vaikka kapinallisryhmät keskeyttivät hyökkäykset väliaikaisesti maanjäristyksen jälkeen, Hlaing syytti ryhmiä tauon hyväksikäyttämisestä uudelleenjärjestäytymiseen ja sotilaskoulutukseen.

"Vaikka jotkin aseistautuneet etniset ryhmät eivät tällä hetkellä aktiivisesti osallistu taisteluihin, ne kokoontuvat ja harjoittelevat valmistautuakseen hyökkäyksiin. Koska tämä on hyökkäyksen muoto, armeija jatkaa tarvittavia puolustusoperaatioita", hän sanoi varainkeruutilaisuudessa pääkaupungissa Naypyidawissa tiistaina.

Myanmar on kärsinyt laajamittaisista konflikteista vuoden 2021 vallankaappauksen jälkeen, kun juntta on taistellut aseistautuneita etnisiä ryhmiä ja demokratiaa puolustavia joukkoja vastaan, mukaan lukien Kansallisen yhtenäisyyshallituksen sotilaallista siipeä, Kansan puolustusvoimia vastaan.