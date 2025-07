Kesän uimarantojen läheltä piti -tilanteet johtivat maahanmuuttokeskusteluun Suomessa

Heinäkuun helteiden aikana uimarannoilla on raportoitu useista vaaratilanteista, joissa lapsia on melkein hukkunut. Joissain tapauksissa on ollut kyse maahanmuuttajaperheistä.