Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut, että hän todennäköisesti tekee ensimmäisen ulkomaanmatkansa Saudi-Arabiaan solmiakseen sopimuksen, jonka mukaan Riad investoi yli biljoona dollaria Yhdysvaltain talouteen, mukaan lukien sotilasvarusteiden hankintaan.

Puhuessaan toimittajille Valkoisen talon Oval Officessa torstaina Trump kertoi, että hän todennäköisesti matkustaa Saudi-Arabiaan seuraavan puolentoista kuukauden aikana. Hän muistutti, että hänen ensimmäisen virkakautensa ensimmäinen ulkomaanmatka suuntautui Riadiin vuonna 2017, jolloin julkistettiin Saudi-Arabian investointeja, joiden arvoksi arvioitiin tuolloin 350 miljardia dollaria.

“Tällä kertaa he ovat rikastuneet, ja me kaikki olemme vanhentuneet”, Trump totesi.

Hän kertoi, että hänen pyynnöstään saudit ovat valmiita investoimaan biljoona dollaria neljän vuoden aikana amerikkalaisiin yrityksiin, mukaan lukien amerikkalaisten sotilasvarusteiden hankintaan.

“Ja he ovat suostuneet siihen, joten aion matkustaa sinne. Minulla on loistavat suhteet heihin, ja he ovat olleet erittäin mukavia”, Trump sanoi.

Trump on luonut läheiset liikesuhteet Saudi-Arabiaan, ja Trump-organisaatio ilmoitti joulukuussa Trump Towerin rakentamisesta Jeddaan.

Saudi-Arabian kasvava rooli

Saudi-Arabia on ottanut yhä näkyvämmän roolin Yhdysvaltain ulkopolitiikassa.

Trumpin Lähi-idän erityislähettiläs Steve Witkoff kertoi toimittajille, että saudit isännöivät ensi viikolla Yhdysvaltain ja Ukrainan välistä kokousta, jossa keskustellaan Ukrainan sodan tulitauosta.

Helmikuussa Trump tapasi PGA Tourin ja Saudi-Arabian omistaman LIV Golfin edustajia keskustellakseen niiden välisen kiistan ratkaisemisesta.

Jared Kushner, presidentin vävy ja Lähi-idän neuvonantaja hänen ensimmäisellä kaudellaan, perusti yksityisen pääomasijoitusyhtiön, joka sai 2 miljardin dollarin investoinnin Saudi-Arabialta Trumpin lähdettyä virastaan.

Trump on myös viime aikoina ollut mukana ilmoittamassa useista yrityksistä, jotka investoivat merkittävästi Yhdysvaltain talouteen, mukaan lukien Taiwan Semiconductor Manufacturing ja Apple.