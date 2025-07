Kansainvälinen Travel and Leisure -lehti on valinnut Suomen Helsinki-Vantaan lentoaseman maailman kymmenen parhaan lentokentän joukkoon, raportoi STT. Vantaalla sijaitseva kenttä sijoittui listalla seitsemänneksi ainoana eurooppalaisena lentoasemana.

Ykkössija meni Istanbulin kansainväliselle lentokentälle.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun Helsinki-Vantaa on päässyt lehden Best Awards -listalle.

“Olemme ylpeitä siitä, että Suomi ja Helsinki-Vantaa saa kansainvälistä tunnustusta maailmalla. Helsinki-Vantaa on säilyttänyt vahvan asemansa maailman parhaimpien lentoasemien joukossa, mikä lisää Suomen houkuttelevuutta matkakohteena”, Helsinki-Vantaan johtaja Ulla Serlenius Finaviasta sanoi STT:lle.

Serleniuksen mukaan lehden lukijat äänestävät lentokenttiä niiden savutettavuuden, sujuvien matkustajaprosessien, ravintoloiden ja myymälöiden sekä designin perusteella.

“Helsinki-Vantaan lentoasema on palkittu useasti asiakaskokemuksestaan. Lentoasema on monelle kansainväliselle matkustajalle ensikosketus Suomeen ja suomalaisuuteen, ja on hienoa, että olemme onnistuneet jäämään monen mieleen”, Serlenius lisää.