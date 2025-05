Miljoonia ihmisiä Etelä-Kaliforniassa on varoitettu uusista metsäpaloista, ja kymmeniltä tuhansilta on katkaistu sähköt, kun voimakkaat tuulet puhalsivat Los Angelesia ympäröivässä kuivassa maastossa. Kaksi suurta metsäpaloa on riehunut siellä jo viikon ajan.

Santa Anan tuulet alkoivat puhaltaa vuorten yli ennen auringonnousua ja niiden ennustettiin jatkuvan riittävän voimakkaina kuljettamaan kipinöitä kilometrien päähän ja sytyttämään uusia paloja alueella, jossa ainakin 24 ihmistä on jo menehtynyt.

"Hengenvaaralliset, tuhoisat ja laajalla aluella puhaltavat tuulet ovat jo täällä", Los Angelesin palopäällikkö Kristin Crowley kertoi tiedotustilaisuudessa tiistaina.

Suurin osa Etelä-Kaliforniasta lukeutui kohonneen paloriskin alueeksi, ja pelastusryhmät olivat korkeassa valmiustilassa 482 kilometrin matkalla San Diegosta Los Angelesin pohjoispuolelle.

Suurin riski kohdistui Los Angelesin pohjoispuolella sijaitseviin sisämaan alueisiin, kuten tiheästi asuttuihin Thousand Oaksin, Northridgen ja Simi Valleyn alueisiin, joissa asuu yli 300 000 ihmistä, meteorologit kertoivat.

Lähes 90 000 kotitaloutta menetti sähköt, kun sähköyhtiöt katkaisivat virran estääkseen johtoja sytyttämästä uusia paloja.

Epätavallinen varoitus

Tiistain ennusteeseen sisältyi harvinainen varoitus: tuulet yhdistettynä erittäin kuiviin olosuhteisiin ovat luoneet "erityisen vaarallisen tilanteen", mikä tarkoittaa, että mikä tahansa uusi palo saattaa kasvaa räjähdysmäisesti.

Tuulet voimistuvat illalla ja jatkuvat keskiviikkoon ennen kuin ne heikkenevät, ja punaiset varoitukset, jotka ulottuvat Keski-Kaliforniasta Meksikon rajalle, pysyvät voimassa suurimman osan keskiviikosta, kertoi meteorologi Ariel Cohen.

Lentokoneet levittivät kirkkaanpunaista palonestoainetta talojen ja rinteiden päälle, kun taas pelastusryhmät ja paloautot sijoitettiin erityisen haavoittuviin paikkoihin, joissa oli kuivaa kasvillisuutta.

Los Angelesin pormestari Karen Bass ja muut viranomaiset, joiden reagointia kritisoitiin alussa, sanoivat luottavansa siihen, että alue on valmis kohtaamaan uuden uhan.

Pormestari kertoi lentäneensä katastrofialueiden yli, joiden hän kuvaili muistuttavan "kuivan hurrikaanin" jälkiä.

Tuulet eivät tällä kertaa odotetusti saavuta viime viikon voimakkaita nopeuksia, mutta ne voivat estää sammutuslentokoneiden käytön, kertoi Los Angelesin piirikunnan palopäällikkö Anthony Marrone.

Hän varoitti, että jos tuulet saavuttavat 112 km/h nopeuden, "tulen hallitseminen tulee olemaan erittäin vaikeaa."

Hän kehotti kodittomia välttämään tulien sytyttämistä lämmittelyä varten ja etsimään suojaa.

Metsäpalot lisääntyvät LA:ssa

Lähes kahdeksaan kuukauteen ei ole satanut juuri lainkaan, ja tämän vuoden aikana pensaikkoisilla alueilla on ollut yli tusina metsäpaloa, pääasiassa Los Angelesin seudulla.

Palomiehet ovat sammuttaneet nopeasti pieniä syttyviä paloja. Yksi tällainen palo, joka roihahti kuivassa jokiuomassa lähellä Oxnardia maanantai-iltana, tukahdutettiin nopeasti. "Meillä on helikopterit valmiina pudottamaan vettä uusiin paloihin", sanoi Ventura Countyn palolaitoksen tiedottaja Andrew Dowd.

Neljä suurinta paloa Yhdysvaltain toiseksi suurimman kaupungin ympäristössä on polttanut yli 163 neliökilometriä maata, mikä on suunnilleen kolme kertaa Manhattanin kokoinen alue.

Pasadenaa lähellä olevasta Eaton-metsäpalosta oli saatu noin kolmasosa hallintaan, kun taas suurimmasta palosta Tyynenmeren rannikolla Pacific Palisadesissa oli saatu paljon vähemmän hallintaan.

Kuolonuhrien määrän odotetaan nousevan, Los Angelesin piirikunnan sheriffi Robert Luna sanoi. Ainakin kaksi tusinaa ihmistä oli yhä kateissa, hän kertoi tiistaina. Joitakin aiemmin kadonneiksi ilmoitettuja on kuitenkin löydetty.