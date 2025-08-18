POLITIIKKA
Stubb osallistuu tänään Trumpin ja Zelenskyin tapaamiseen Washingtonissa
Tasavallan presidentti Alexander Stubb matkustaa tänään Washingtoniin osallistuakseen Donald Trumpin ja Volodymyr Zelenskyin väliseen tapaamiseen osana Euroopan johtajien ryhmää.
Alexander Stubb Naton kokouksessa Haagissa. / Reuters
18. elokuuta 2025

Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu tänään Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin väliseen tapaamiseen Washingtonissa.

Tapaamiseen osallistuu myös joukko muita Euroopan johtajia, kuten Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, Saksan liittokansleri Friedrich Merz, Britannian pääministeri Keir Starmer, Italian pääministeri Giorgia Meloni ja Naton pääsihteeri Mark Rutte.

Trump tapasi Venäjän presidentin Vladimir Putinin perjantaina Alaskassa.

Zelenskyin ja Trumpin kahdenvälisen tapaamisen on määrä tapahtua maanantaina iltapäivällä paikallista aikaa.

“Euroopan ja Yhdysvaltojen yhteinen linja on vahvistumassa entisestään”, Stubb kommentoi X:ssä Euroopan johtajien halukkaiden koalition tapaamisen jälkeen sunnuntaina.

Aiemmin raportoitiin, että Euroopan johtajat halusivat lähettää juuri Stubbin Washingtoniin, sillä hän saattaisi pystyä estämään konfrontaatiot Trumpin ja Zelenskyin välillä.

Amerikkalaislehti Wall Street Journal raportoi viime viikolla Stubbin golf-diplomatiasta Trumpin kanssa.

