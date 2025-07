Monsuunisateiden ja äkillisten tulvien aiheuttamien kuolemien määrä on noussut ainakin 73:een Pakistanissa ja Intiassa, kun viranomaiset varoittavat sateiden jatkumisesta ja lisääntyneistä tulvariskeistä tulevina päivinä.

Pakistanin kansallinen katastrofienhallintaviranomainen (NDMA) raportoi, että 63 ihmistä on kuollut ja yli 100 loukkaantunut sateisiin liittyvissä onnettomuuksissa 26. kesäkuuta lähtien. Pelkästään viimeisen 24 tunnin aikana on kirjattu kuusi uutta kuolemantapausta.

Pakistanissa kuolleista 21 raportoitiin Punjabin maakunnassa, heidän joukossaan 11 lasta, kun taas Khyber Pakhtunkhwassa kuoli 22 ihmistä, joista 10 oli lapsia ja viisi naisia.

Lisäksi Sindhissä menehtyi 15 ihmistä ja Balochistanissa viisi. Monsuunisateiden aiheuttamat äkilliset tulvat veivät mukanaan kymmeniä turisteja Swatin laaksossa, jossa ainakin seitsemän kuoli ja useita on yhä kateissa.

Pelastus- ja etsintäoperaatio käynnissä

Laajamittainen pelastus- ja etsintäoperaatio on käynnissä, ja verkossa leviää videoita, joissa näkyy veden saartamia ihmisiä.

Pääministeri Shehbaz Sharif ilmaisi syvän surunsa tapahtuneesta ja kehotti viranomaisia tehostamaan turvallisuustoimia jokien ja purojen läheisyydessä.

Samaan aikaan Intian pohjoisessa Himachal Pradeshin osavaltiossa on kärsitty vakavista vahingoista, ja siellä on vahvistettu 10 kuolemantapausta sekä 34 ihmistä on ilmoitettu kadonneeksi 16 peräkkäisen rankkasateen ja kolmen äkillisen tulvan jälkeen.

Hätäoperaatiokeskuksen mukaan yli 350 ihmistä on pelastettu viimeisten 32 tunnin aikana, kun viranomaiset työskentelevät ympäri vuorokauden katastrofialueilla.

’Sateiden odotetaan jatkuvan’

Monsuunikausi, joka kestää tyypillisesti kesäkuusta syyskuuhun, tuo alueelle elintärkeitä sateita, mutta aiheuttaa usein myös tappavia äkillisiä tulvia ja infrastruktuurivahinkoja.

Vaikka tämän vuoden monsuunin odotetaan tuovan vähemmän sateita kuin tuhoisan vuoden 2022 sadekauden – jolloin kolmasosa Pakistanista jäi veden alle ja lähes 1 740 ihmistä kuoli – nykyiset rankkasateet ovat jo aiheuttaneet laajoija häiriöitä erityisesti matalilla ja riskialttiilla alueilla.

Sääviranomaiset ennustavat sateiden jatkuvan tulevina päivinä.