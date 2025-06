Presidentti Donald Trump kertoi uutiskanavalle, että Yhdysvallat voisi mahdollisesti sekaantua Iranin ja Israelin väliseen konfliktiin, ja että hän olisi "avoin" sille, että hänen venäläinen kollegansa Vladimir Putin toimisi välittäjänä.

Republikaanipresidentti sanoi ABC Newsin mukaan, että neuvottelut Iranin ydinohjelmasta jatkuvat ja että Teheran "haluaisi tehdä sopimuksen", mahdollisesti nopeammin nyt, kun maa on ajautunut massiivisten iskujen kierteeseen Israelin kanssa.

"On mahdollista, että voisimme osallistua" meneillään olevaan taisteluun Lähi-idän arkkivihollisten välillä, Trump sanoi sunnuntaina ABC Newsin vanhemmalle poliittiselle kirjeenvaihtajalle Rachel Scottille antamassaan haastattelussa, jota ei aiemmin ollut julkistettu.

Hän korosti, että Yhdysvallat ei "tällä hetkellä" ole mukana sotilaallisessa toiminnassa.

Putinin mahdollisesta roolista konfliktin välittäjänä Trump sanoi: "Hän on valmis. Hän soitti minulle siitä. Meillä oli pitkä keskustelu asiasta."

Israel ja Iran vaihtoivat raskaita ilmaiskuja kolmantena peräkkäisenä päivänä sunnuntaina, ja uhriluvut kasvoivat Israelin laajamittaisten hyökkäysten jälkeen, joiden tavoitteena oli lamauttaa Iranin ydin- ja sotilaallinen infrastruktuuri, mikä johti vastaiskuihin.

Oman, joka on toiminut välittäjänä ydinkysymyksessä, ilmoitti, että tälle viikonlopulle suunniteltu kuudes neuvottelukierros Iranin ja Yhdysvaltojen välillä oli peruttu.

Trump kuitenkin sanoi, että osapuolet jatkavat keskusteluja.

"Ei, ei ole määräaikaa" neuvotteluille, hän kertoi ABC:lle kysyttäessä, onko Teheranilla aikarajaa tulla neuvottelupöytään.

"Mutta he keskustelevat. He haluaisivat tehdä sopimuksen. He keskustelevat. He jatkavat keskusteluja", Trump sanoi Scottin mukaan.

Trump vihjasi, että jotain Israelin ja Iranin välisen yhteenoton kaltaista "piti" tapahtua, jotta ydinsopimusneuvottelut etenisivät.

Se "saattoi itse asiassa nopeuttaa sopimuksen syntymistä", Trump sanoi.