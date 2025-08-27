Ylen venäjänkielinen palvelu Novosti on saanut selville Rajavartiolaitoksen myöntäneen kymmeniä erityislupia itärajan ylittämiseen, vaikka Venäjän vastainen raja on ollut käytännössä kiinni jo lähes kaksi vuotta.
Melkein kaikki poikkeusluvista on myönnetty Rajavartiolaitoksen mukaan huoltovarmuudelle tärkeiden perusteiden johdosta. Erityisluvan voi myös saada terveyteen liittyvistä syistä, esimerkiksi jos potilas saapuu rajalle ambulanssissa ja Venäjän puolella matkaa sairaalaan olisi tuntikaupalla.
Rajavartiolaitos korostaa kuitenkin, että terveyssyistä on annettu vain yksittäisiä lupia.
Vuonna 2024 myönnettiin eniten poikkeuslupia rajan ylittämiseen; yhteensä 64. Tänä vuonna niitä on myönnetty 14.
Suomi on sulkenut marraskuusta 2023 lähtien kaikki itärajan rajanylityspaikat vastauksena Venäjän väitettyyn pakolaisten ja maahanmuuton käyttöön hybridioperaation välineenä. Suomen rajalle saapui tällöin noin tuhat turvapaikanhakijaa.
Tämän vuoden huhtikuussa valtioneuvosto ilmoitti, että itäraja pysyy toistaiseksi kiinni. Itärajan sulkemisen vastustajat valittivat Suomen viranomaisten päätöksestä, mutta Euroopan parlamentti hylkäsi heidän vetoomuksensa.