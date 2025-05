Korkea-arvoinen ranskalainen virkamies on kertonut, että Pakistan ampui alas intialaisen Rafale-hävittäjän yön aikana tapahtuneissa yhteenotoissa naapurimaiden välillä. Tämä saattaa olla ensimmäinen vahvistettu tappio ilmataistelussa tälle edistyneelle ranskalaisvalmisteiselle hävittäjälle.

Korkea-arvoinen tiedusteluviranomainen kertoi CNN:lle, että Pakistan ampui alas Intian ilmavoimien operoiman Rafale-hävittäjän.

Viranomainen lisäsi, että Ranskan viranomaiset tutkivat, saattoiko Pakistan ampua alas useampia Rafale-hävittäjiä yön aikana.

Pakistan ilmoitti keskiviikkona ampuneensa alas viisi intialaista hävittäjää – mukaan lukien kolme Rafalea – kiinalaisvalmisteisilla J-10C-lentokoneilla.

The New York Times -lehden raportissa viitattiin kolmeen viranomaiseen, paikallisiin uutisraportteihin ja silminnäkijöiden kertomuksiin, joiden mukaan "vähintään kaksi lentokonetta" putosi Intiassa ja Intian hallinnoimassa Kashmirissa.

Verkossa julkaistut kuvat näyttivät Rafale-hävittäjän peräsimen osia pellolla, väitetysti Bathindan alueella Intian Punjabin osavaltiossa, joka on Pakistanin rajalla. Tuhoutuneen koneen sarjanumeron BS-001 perusteella se voidaan tunnistaa yksipaikkaiseksi Rafale EH -malliksi.

Samaan aikaan Pakistanin armeija ilmoitti, että vähintään 31 siviiliä kuoli ja 57 haavoittui Intian ohjusiskujen sekä rajan yli tapahtuneiden yhteenottojen seurauksena Kashmirin rajalinjalla, joka jakaa alueen kahden maan välille.

Tilanne kärjistyi nopeasti huhtikuun 22. päivän hyökkäyksen jälkeen Intian hallinnoiman Kashmirin Pahalgamin alueella, jossa 26 siviiliä kuoli asemiesten toimesta.

Intia syytti nopeasti Pakistania hyökkääjien “tukemisesta rajan toiselta puolelta”, mutta ei esittänyt julkisesti todisteita. Pakistan on kiistänyt syytteet ja maa on puolestaan vaatinut puolueetonta kolmannen osapuolen johtamaa tutkimusta hyökkäyksestä.

Pakistanin vastaus

Intian hallinnoimassa Kashmirissa sijaitsevalta onnettomuuspaikalta otetut valokuvat näyttävät esittävän romua, jossa on ranskalaisia valmistusmerkintöjä.

Riippumattomat asiantuntijat varoittivat, että lisätutkimuksia tarvitaan romun yhdistämiseksi Rafale-hävittäjään.

Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif kertoi, että maan armeija ampui alas viisi intialaista hävittäjää vastauksena Intian iskuihin.

"He tuhosivat hyökkääjiemme ja vihollistemme lentokoneet", hän lisäsi viitaten Pakistanin ilmavoimien toimiin. Sharif sanoi keskiviikon televisiopuheessaan, että Intia teki virheen hyökätessään Pakistaniin, mistä heidän täytyy "kärsiä seuraukset".

Sharifin mukaan ainakin kolme ranskalaisvalmisteista Rafale-hävittäjää kuului niihin koneisiin, jotka Pakistanin ohjukset tuhosivat sekä ilmasta että maasta Kashmirin kiistellyllä alueella, hän sanoi puheessaan parlamentille.

"Tämä on rohkeiden ihmisten kansa, jolla on korkeat tavoitteet. He kunnioittavat ja suojelevat maatansa. He taistelevat viimeiseen veripisaraan asti."

Monipuolinen ilmataistelualus

Ranskalainen ilmailuvalmistaja Dassault Aviation ei ole vastannut kommenttipyyntöihin.

Myöskään Ranskan armeija ei ole antanut virallista lausuntoa, mutta se on tiiviissä yhteydessä Intian puolustusviranomaisiin.

Intia hankki 36 Rafale-hävittäjää vuonna 2016 solmitulla korkean profiilin sopimuksella Ranskan kanssa, tarkoituksenaan päivittää vanhentunutta kalustoaan alueellisten jännitteiden kasvaessa.

Kaksimoottorinen hävittäjä tunnetaan yhtenä maailman monipuolisimmista, ja se soveltuu sekä ilmataisteluihin että syväiskuoperaatioihin.

Kashmirin rajalinjan tilanne muuttuu yhä epävakaammaksi, ja Rafale-hävittäjän alasampuminen nostaa panoksia – ei vain Etelä-Aasiassa, vaan myös laajemmin turvallisuuslaskelmissa keskeisten puolustuskumppaneiden keskuudessa.

Puhuessaan toukokuun 6. ja 7. päivän välisen yön hyökkäyksestä Intian viranomaiset kertoivat, että New Delhi käytti "oikeuttaan vastata, ennaltaehkäistä ja estää lisää vastaavia rajan ylittäviä hyökkäyksiä."