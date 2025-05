YK:n mukaan Gazan leipomoista on loppumassa jauhot viikon sisällä. Avustusjärjestöt ovat joutuneet puolittamaan ruoka-avun jakelun perheille. Markkinat ovat tyhjentyneet suurimmasta osasta vihanneksia. Monet avustustyöntekijät eivät voi liikkua alueella Israelin pommitusten vuoksi.

Jo neljän viikon ajan Israel on estänyt kaiken ruoan, polttoaineen, lääkkeiden ja muiden tarvikkeiden toimitukset yli kahden miljoonan palestiinalaisen asuttamaan Gazaan. Tämä on pisin saarto Israelin 17 kuukautta kestäneessä sodassa tätä pientä kaistaletta vastaan, eikä loppua ole näkyvissä. Monet kärsivät nälästä Eid al-Fitr -juhlan aikana, joka on merkittävä muslimien juhlapäivä.

Avustustyöntekijät yrittävät saada jäljellä olevat tarvikkeet riittämään, mutta varoittavat vakavan nälän ja aliravitsemuksen katastrofaalisesta lisääntymisestä.

Lopulta ruoka loppuu kokonaan, jos avustustoimituksia ei saada aloitettua, sillä sota on tuhonnut lähes kaiken paikallisen ruoantuotannon Gazassa.

“Olemme täysin riippuvaisia tästä avustuslaatikosta”, sanoi kolmen lapsen äiti Shorouq Shamlakh, joka haki perheensä kuukausittaisen ruokalaatikon YK:n jakelukeskuksesta Jabaliyassa Pohjois-Gazassa. Hän kertoi pienentävänsä perheensä aterioita, jotta ruoka riittäisi kuukauden. “Jos tämä suljetaan, kuka muu antaa meille ruokaa?”

Maailman ruokaohjelma (WFP) ilmoitti torstaina, että sen jauhot riittävät leipomoille 800 000 ihmisen päivittäiseen leivän tuotantoon vain tiistaihin asti, ja sen kokonaisruokavarastot riittävät korkeintaan kahdeksi viikoksi.

Viimeisenä keinona, kun kaikki muu ruoka on loppunut, sillä on hätävarastossa ravitsevia keksejä 415 000 ihmiselle.

Polttoaine ja lääkkeet kestävät muutaman viikon pidempään ennen kuin nekin loppuvat. Sairaalat säännöstelevät antibiootteja ja kipulääkkeitä. Avustusjärjestöt siirtävät rajallisia polttoainevarastoja välttämättömiin tarpeisiin – kuorma-autoihin avustusten kuljettamiseksi, leipomoihin leivän valmistamiseksi, kaivoihin ja suolanpoistolaitoksiin veden tuottamiseksi sekä sairaaloihin laitteiden toiminnan ylläpitämiseksi.

“Joudumme tekemään mahdottomia valintoja. Kaikkea tarvitaan”, sanoi Clémence Lagouardat, Oxfam Internationalin Gazan avustusoperaation johtaja, keskiviikon tiedotustilaisuudessa Deir al-Balahissa Keski-Gazassa. “On äärimmäisen vaikeaa priorisoida.”

Tilannetta pahentaa se, että Israel aloitti sotatoimensa uudelleen 18. maaliskuuta pommituksilla, jotka terveysviranomaisten mukaan ovat tappaneet satoja palestiinalaisia, enimmäkseen naisia ja lapsia. YK:n mukaan pommitukset ovat osuneet myös humanitaarisiin kohteisiin. Uudet evakuointimääräykset ovat pakottaneet yli 140 000 palestiinalaista siirtymään jälleen kerran.

Israel ei kuitenkaan ole palauttanut järjestelmää, jonka avulla avustusjärjestöt voisivat ilmoittaa armeijalle liikkeistään varmistaakseen, etteivät ne joudu pommitusten kohteeksi, useat avustustyöntekijät kertoivat.

Tämän seurauksena useat järjestöt ovat lopettaneet vedenjakelun, aliravittujen lasten ravitsemusohjelmat ja muut toiminnot, koska tiimien liikkuminen ei ole turvallista.

COGAT, Israelin armeijan elin, joka vastaa avustusten koordinoinnista, sanoi, että järjestelmä keskeytettiin tulitauon aikana. Nyt sitä sovelletaan joillakin alueilla “politiikan ja operatiivisten arvioiden mukaisesti ... tilanteen mukaan”, COGAT sanoi tarkentamatta.

Hintojen nousu tekee ruoasta liian kallista

42 päivän tulitauon aikana, joka alkoi tammikuun puolivälissä, avustusjärjestöt toimittivat merkittäviä määriä apua.

Myös ruokaa virtasi markkinoille.

Gazaan ei ole kuitenkaan saapunut mitään sen jälkeen, kun Israel katkaisi toimitukset 2. maaliskuuta. Israel sanoo saarron ja uusien hyökkäysten tavoitteena olevan pakottaa Hamas hyväksymään muutokset tulitaukosopimukseen ja vapauttamaan lisää panttivankeja.

Tuoreet tuotteet ovat nyt harvinaisia Gazan markkinoilla.

Liha, kana, perunat, jogurtti, munat ja hedelmät ovat täysin kadonneet, palestiinalaiset kertovat.

Kaiken muun hinnat ovat nousseet pilviin, ja monet palestiinalaiset eivät pysty ostamaan niitä. Kilo sipulia voi maksaa jopa 14 dollaria, kilo tomaatteja 6 dollaria, jos niitä edes löytyy. Ruoanlaittokaasun hinnat ovat nousseet jopa 30-kertaisiksi, joten perheet keräävät jälleen puuta tulen tekemiseen.

“Tämä on täysin järjetöntä”, sanoi Abeer al-Aker, opettaja ja kolmen lapsen äiti Gazan kaupungista. “Ei ruokaa, ei palveluita... Uskon, että nälänhätä on alkanut uudelleen.”

Perheet ovat entistä riippuvaisempia avusta

Jabaliyan jakelukeskuksessa Rema Megat lajitteli perheensä 10 hengen ruokalaatikkoa: riisiä, linssejä, muutama purkki sardiineja, puoli kiloa sokeria, kaksi pakettia maitojauhetta.

“Tämä ei riitä kuukaudeksi”, hän sanoi. “Tämä kilo riisiä kuluu yhdellä aterialla.”

YK on puolittanut ruokapakettien jakelun ohjatakseen enemmän tarvikkeita leipomoille ja keittiöille, jotka valmistavat valmiita aterioita, kertoi Olga Cherevko, YK:n humanitaarisen toimiston (OCHA) tiedottaja.

Valmiiden aterioiden määrä on kasvanut 25 %:lla 940 000 ateriaan päivässä, hän sanoi, ja leipomot tuottavat enemmän leipää. Mutta tämä kuluttaa tarvikkeita nopeammin.

Kun jauhot loppuvat pian, “suuri osa Gazasta ei enää pysty tuottamaan leipää”, sanoi Gavin Kelleher Norjan pakolaisneuvostosta.

UNRWA:lla, YK:n palestiinalaisten pääjärjestöllä, on jäljellä vain muutama tuhat ruokapakettia ja jauhoja vain muutamaksi päiväksi, kertoi Sam Rose, järjestön väliaikainen johtaja Gazassa.

Gaza Soup Kitchen, yksi tärkeimmistä julkisista keittiöistä, ei saa lihaa tai paljon vihanneksia, joten he tarjoavat riisiä säilykevihannesten kanssa, kertoi perustaja Hani Almadhoun.

“Yhä useampi ihminen tulee paikalle, ja he ovat epätoivoisempia. Ihmiset taistelevat ruoasta”, hän sanoi.

Israel ei osoita merkkejä saarron purkamisesta

Yhdysvallat painosti Israelia sallimaan avun pääsyn Gazaan sodan alussa lokakuussa 2023, kun Israel asetti noin kahden viikon saarron. Tällä kertaa se on tukenut Israelin politiikkaa. Oikeusryhmät ovat kutsuneet sitä “nälkiinnyttämispolitiikaksi”, joka voi olla sotarikos.

Israelin ulkoministeri Gideon Saar sanoi maanantain lehdistötilaisuudessa, että “Israel toimii kansainvälisen lain mukaisesti.” Hän syytti Hamasia avun varastamisesta ja sanoi, että Israel ei ole velvollinen sallimaan tarvikkeiden pääsyä, jos ne ohjataan taistelijoille. Hän ei antanut viitteitä siitä, voisiko saarto päättyä, mutta sanoi, että Gazassa on tarpeeksi tarvikkeita, viitaten tulitauon aikana toimitettuun apuun.

Nälkä ja toivottomuus kasvavat

Save the Children keskeytti ohjelmat, jotka tarjoavat ravintoa aliravituille lapsille, koska sen tiimit eivät voi koordinoida liikkeitään armeijan kanssa, kertoi Rachael Cummings, järjestön humanitaarisen avun johtaja Gazassa.

“Odotamme aliravitsemuksen lisääntyvän”, hän sanoi. “Ei vain lapsilla – myös teini-ikäisillä tytöillä ja raskaana olevilla naisilla.”

Tulitauon aikana Save the Children pystyi palauttamaan noin 4 000 aliravittua vauvaa ja lasta normaalipainoon, kertoi Alexandra Saif, järjestön humanitaarisen politiikan johtaja.

Noin 300 aliravittua potilasta päivässä tuli sen klinikalle Deir al-Balahissa, hän sanoi. Määrät ovat romahtaneet – nollaan joinain päivinä – koska potilaat pelkäävät pommituksia, hän sanoi.

Useat kriisit ovat kietoutuneet toisiinsa. Aliravitsemus tekee lapsista alttiita keuhkokuumeelle, ripulille ja muille sairauksille. Puhtaan veden puute ja ahtaat olosuhteet levittävät lisää sairauksia. Sairaalat, jotka ovat täynnä haavoittuneita, eivät voi käyttää rajallisia tarvikkeitaan muihin potilaisiin.

Avustustyöntekijät sanovat, että eivät vain palestiinalaiset, vaan myös heidän omat työntekijänsä ovat alkaneet vajota epätoivoon.

“Maailma on kadottanut kompassinsa”, sanoi UNRWA:n Rose. “Täällä on vain tunne, että mitä tahansa voisi tapahtua, eikä se silti riittäisi maailmalle sanomaan, että tämä on tarpeeksi.”