Noin 600 pohjoiskorealaista sotilasta on saanut surmansa ja tuhannet haavoittuneet taistellessaan Venäjän puolella, Soul on kertonut.

’Erinomaisia sotilaita’

Putinin kirjeen ohella Venäjän valtuuskunta vieraili Pjongjangissa, missä duuman puhemies kiitti Kimiä ”erinomaisten sotilaiden” lähettämisestä Ukrainaan, KCNA raportoi.

Vyacheslav Volodinin johtama valtuuskunta saapui torstaina ja sai sotilaallisen kunniavartion vastaanoton vierailullaan, joka juhlisti ”Korean vapautumisen 80-vuotispäivää.”

Volodin kiitti Kimiä ”erinomaisten sotilaiden lähettämisestä Kurskin vapautusoperaatioihin Ukrainan hyökkääjien karkottamiseksi”, KCNA raportoi.

Hän lisäsi, että Venäjä ei koskaan unohda pohjoiskorealaisia joukkoja, jotka taistelivat henkensä kustannuksella Venäjällä.

Kim puolestaan sanoi, että valtuuskunnan vierailu edistää ”Pohjois-Korean ja Venäjän suhteiden kehitystä uudella tasolla.”

Hän mainitsi myös puhuneensa Putinin kanssa puhelimessa kaksi päivää sitten ja sopineensa laajennetusta kahdenvälisestä yhteistyöstä sekä ”tiiviimmästä yhteydenpidosta ja viestinnästä valtiojohtajien välillä.”

Puhelu tapahtui kolme päivää ennen perjantain huippukokousta Putinin ja Trumpin välillä, joka on ensimmäinen istuvan Yhdysvaltain ja Venäjän presidentin tapaaminen vuoden 2021 jälkeen, kun Trump pyrkii välittämään ratkaisua Venäjän yli kolme vuotta kestäneeseen sotaan Ukrainassa.