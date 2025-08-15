Venäjän presidentti Vladimir Putin ylisti Ukrainaan taistelemaan lähetettyjä Pohjois-Korean joukkoja, kutsuen heitä ”sankarillisiksi” Kim Jong Unille osoitetussa kirjeessä, Pohjois-Korean valtionmedia raportoi perjantaina.
Korean vapautumisen vuosipäivää Japanin vallan alta muistaneessa kirjeessä Putin muisteli, kuinka Neuvostoliiton puna-armeijan yksiköt ja Pohjois-Korean joukot taistelivat yhdessä päättäen Japanin siirtomaavallan.
”Sotilaallisen ystävyyden, hyvän tahdon ja keskinäisen avun siteet, jotka vahvistuivat sodan päivinä kauan sitten, ovat edelleen vahvoja ja luotettavia tänäkin päivänä”, Putin sanoi kirjeessä, jonka Pohjois-Korean valtionmedia julkaisi.
”Tämä todistettiin täysin Pohjois-Korean sotilaiden sankarillisella osallistumisella Kurskin alueen vapauttamiseen Ukrainan miehittäjiltä”, hän sanoi uutistoimisto KCNA:n mukaan.
”Venäjän kansa tulee ikuisesti muistamaan heidän rohkeutensa ja uhrautumisensa.”
Putin lisäsi, että maat jatkavat ”yhteistä toimintaa ja tehokasta suvereniteettinsa puolustamista sekä tekevät merkittävän panoksen oikeudenmukaisen ja moninapaisen maailmanjärjestyksen luomiseen.”
Venäjä ja Pohjois-Korea ovat lähentyneet yhä enemmän, ja maat allekirjoittivat keskinäisen puolustussopimuksen viime vuonna, kun Putin vieraili eristäytyneessä Aasian valtiossa.
Huhtikuussa Pohjois-Korea vahvisti ensimmäistä kertaa lähettäneensä sotilasyksikön Ukrainan rintamalle Venäjän joukkojen rinnalle.
Etelä-Korean ja länsimaiden tiedusteluviranomaiset ovat sanoneet, että Pohjois-Korea lähetti yli 10 000 sotilasta Venäjän Kurskin alueelle vuonna 2024, yhdessä tykistöammusten, ohjusten ja pitkän kantaman rakettijärjestelmien kanssa.
Noin 600 pohjoiskorealaista sotilasta on saanut surmansa ja tuhannet haavoittuneet taistellessaan Venäjän puolella, Soul on kertonut.
’Erinomaisia sotilaita’
Putinin kirjeen ohella Venäjän valtuuskunta vieraili Pjongjangissa, missä duuman puhemies kiitti Kimiä ”erinomaisten sotilaiden” lähettämisestä Ukrainaan, KCNA raportoi.
Vyacheslav Volodinin johtama valtuuskunta saapui torstaina ja sai sotilaallisen kunniavartion vastaanoton vierailullaan, joka juhlisti ”Korean vapautumisen 80-vuotispäivää.”
Volodin kiitti Kimiä ”erinomaisten sotilaiden lähettämisestä Kurskin vapautusoperaatioihin Ukrainan hyökkääjien karkottamiseksi”, KCNA raportoi.
Hän lisäsi, että Venäjä ei koskaan unohda pohjoiskorealaisia joukkoja, jotka taistelivat henkensä kustannuksella Venäjällä.
Kim puolestaan sanoi, että valtuuskunnan vierailu edistää ”Pohjois-Korean ja Venäjän suhteiden kehitystä uudella tasolla.”
Hän mainitsi myös puhuneensa Putinin kanssa puhelimessa kaksi päivää sitten ja sopineensa laajennetusta kahdenvälisestä yhteistyöstä sekä ”tiiviimmästä yhteydenpidosta ja viestinnästä valtiojohtajien välillä.”
Puhelu tapahtui kolme päivää ennen perjantain huippukokousta Putinin ja Trumpin välillä, joka on ensimmäinen istuvan Yhdysvaltain ja Venäjän presidentin tapaaminen vuoden 2021 jälkeen, kun Trump pyrkii välittämään ratkaisua Venäjän yli kolme vuotta kestäneeseen sotaan Ukrainassa.