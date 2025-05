Katolinen maailma odotti jännittyneenä, kun kardinaalit valmistautuivat vetäytymään Vatikaanin Sikstuksen kappelin raskaitten ovien taakse toisen äänestyspäivän ajaksi uuden paavin valitsemiseksi.

Musta savupilvi nousi keskiviikkoiltana Pietarinaukion väkijoukon ylle, vahvistaen, että konklaavin ensimmäinen äänestys ei ollut tuottanut kahden kolmasosan enemmistöä edesmenneen paavi Franciscuksen seuraajan nimeämiseksi.

133 "kirkon prinssiä" viettivät yönsä Santa Martan vierastalossa ja osallistuivat yksityiseen messuun torstaiaamuna ennen toisen äänestyspäivänsä aloittamista.

Jos aamun ensimmäinen salainen äänestys ei tuota selvää voittajaa, järjestetään toinen äänestys. Mikäli yksimielisyyttä ei saavuteta, iltapäivällä pidetään vielä kaksi äänestystä.

Kardinaalit pysyvät suljettujen ovien takana, kunnes vastavalittu 267. paavi saa selkeän siunauksen johtaa maailman 1,4 miljardia katolilaista. He ovat vannoneet salassapitovalansa vuosisatoja vanhan prosessin osalta, rangaistuksena erottaminen kirkosta.

'Musta savu'

Eristettyinä häiriöiltä ja välttääkseen vuotoja, kardinaalien ainoa tapa viestiä äänestyksen tuloksista on polttaa äänestysliput kemikaaleilla, jotka tuottavat savua. Savu on mustaa, jos päätöstä ei ole tehty, tai valkoista, jos uusi paavi on valittu.

Edelliset kaksi paavinvaalia vuosina 2005 ja 2013 kestivät kumpikin kaksi päivää, mutta joissakin 1900-luvun vaaleissa valinta kesti jopa viisi päivää. Pisimpään kestänyt vaali kesti lähes kolme vuotta, marraskuusta 1268 syyskuuhun 1271.

Ennen savun nousemista kymmenet tuhannet ihmiset – pyhiinvaeltajat, turistit ja uteliaat roomalaiset – olivat kokoontuneet Pietarinaukiolle, kun kaupungin monumentit kylpivät lämpimässä iltavalossa. Pettymyksen huokauksia kuultiin, kun savumerkki ei muuttunut valkoiseksi – merkiksi onnistuneesta äänestyksestä.

Tunnelma ei kuitenkaan ollut synkkä.

"Minua ei haittaa, että savu on mustaa, se osoittaa, että Pyhä Henki on työssä. Pian tulee lisää äänestyksiä, ja saamme paavimme", sanoi 37-vuotias James Kleineck Texasista.

Kanadalainen Barbara Mason, 50, matkusti konklaavia varten toivoen näkevänsä paavin, joka jatkaisi Franciscuksen progressiivisissa jalanjäljissä.

"Olen iloinen, että he käyttävät niin paljon aikaa, koska se tarkoittaa, että he harkitsevat tarkkaan, kuka paavi tulee olemaan", hän sanoi ja ehdotti, että Franciscuksen suosittu, pyöräilevä erityislähettiläs, kardinaali Matteo Zuppi, olisi oikea valinta.

Vuoden 2025 konklaavi on suurin ja kansainvälisin koskaan, ja se kokoaa yhteen kardinaaleja noin 70 maasta – monia, jotka eivät aiemmin tunteneet toisiaan.

Ennen äänestystä ei ollut selvää suosikkia karismaattisen argentiinalaisen Franciscuksen seuraajaksi, ja kardinaalit edustavat kirkon progressiivisia ja konservatiivisia perinteitä.

Mutta kahden vuosituhannen ikäisen instituution kohtaamat haasteet ovat selkeitä, ja uuden paavin on valintansa jälkeen hyödynnettävä taitavaa diplomatiaa geopoliittisen epävarmuuden keskellä sekä käsiteltävä kirkon syviä jakolinjoja.

Mitä kirkko tarvitsee

Konklaavin alku, jossa kardinaalit ja muu papisto marssivat juhlallisesti Sikstuksen kappeliin, lähetettiin suorana suurille näytöille Pietarinkirkon edustalla.

Ensin he kokoontuivat hiljaiseen rukoukseen Vatikaanin Paavalin kappeliin, minkä jälkeen he etenivät värikkäässä kulkueessa sveitsiläiskaartin saattamana kuuluisaan 1400-luvun kappeliin, jota Michelangelon freskot koristavat.

Messu merkitsi viimeistä julkisesti vietettävää riittiä ennen kuin uusi paavi esitellään maailmalle Pietarinkirkon parvekkeelta.

Noin 80 prosenttia äänestävistä kardinaaleista oli Franciscuksen nimittämiä – tämän impulsiivisen mutta karismaattisen sorrettujen puolustajan.

Mutta vaikka jotkut kardinaalit toivovat uuden paavin suojelevan ja kehittävän hänen perintöään, toiset haluavat konservatiivisemman opin puolustajan.

Yli tusinasta nimestä puhutaan, italialaisesta Pierbattista Pizzaballasta Unkarin Péter Erdőön ja Sri Lankan Malcolm Ranjithiin.