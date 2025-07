ISRAEL-IRAN KONFLIKTI 5 minuuttia lukemista Kumpi hallitsee Lähi-itää nyt, Israel vai Iran? Asiantuntijat arvioivat voittoa kolmella akselilla, kutsuen tulitaukoa Iranin strategiseksi voitoksi ja Israelin taktiseksi menestykseksi, ja lisäävät, että Iranin hallinnon vaihdos on kuollut ja kuopattu, ainakin toistaiseksi. Jaa

Emergency personnel work at an impact site following Iran's missile strike on Israel in Haifa, Israel, June 20, 2025. Photo/Florion Goga / Reuters