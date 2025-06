MSNBC:n haastattelussa Barranco totesi, että jos hän olisi merijalkaväessä toimiessaan kohdellut pidätettyä samalla tavalla, sitä olisi pidetty “sotarikoksena”.

Hän kertoi myös, että hänen isänsä on asunut Yhdysvalloissa useita vuosikymmeniä, mutta joutuu nyt elämään brutaaleissa oloissa pidätyskeskuksessa, jossa häntä tällä hetkellä pidetään. MSNBC:n mukaan Barrancon isä on “suljettuna häkkiin 70 muun ihmisen kanssa, käytössä on vain yksi wc eikä lainkaan yksityisyyttä”. Lisäksi hän saa vettä vain kerran päivässä ja äärimmäisen vähän ruokaa.