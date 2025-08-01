Pakistanin suurin öljynjalostaja Cnergyico tuo lokakuussa miljoona barrelia öljyä Vitolilta, kertoi yhtiön varapuheenjohtaja Usama Qureshi perjantaina Reutersille. Tämä on maan ensimmäinen Yhdysvalloista ostettu raakaöljytoimitus historialliseksi luonnehditun kauppasopimuksen myötä.

West Texas Intermediate -kevytöljylasti lastataan Houstonista tässä kuussa ja sen odotetaan saapuvan Karachiin lokakuun jälkipuoliskolla, Qureshi kertoi.

“Tämä on testitoimitus osana kattavaa sopimustamme Vitolin kanssa. Jos se osoittautuu kaupallisesti kannattavaksi ja saatavilla olevaksi, voimme tuoda maahan ainakin yhden lastin kuukaudessa”, hän sanoi ja lisäsi, että toimitusta ei ole tarkoitettu jälleenmyyntiin.

Sopimus on seurausta kuukausien neuvotteluista, jotka alkoivat huhtikuussa sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkasi asettaa 29 prosentin tullit Pakistanin tuontituotteille.

Qureshin mukaan Pakistanin valtiovarain- ja öljyministeriöt rohkaisivat paikallisia jalostamoja tutkimaan Yhdysvaltain raakaöljyn tuontimahdollisuuksia huhtikuun tulliuutisten jälkeen.

Vitol ei vastannut välittömästi toimistoaikojen ulkopuolella lähetettyyn kommenttipyyntöön.

Torstaina Pakistan ylisti Yhdysvaltojen kanssa solmittua kauppasopimusta, joka on maan tärkein vientimarkkina, ja kertoi sopimuksen lisäävän investointeja. Valkoinen talo ilmoitti torstaina, että Yhdysvallat perii 19 prosentin tullin Pakistanin tuonnista.

Kiina-myönteisenä liittolaisena tunnettu Pakistan on lähentynyt Trumpia tämän tulliuhkausten jälkeen. Pakistan on kiitellyt Yhdysvaltojen diplomaattista väliintuloa, joka auttoi lopettamaan viimeaikaiset vihamielisyydet naapurimaa Intian kanssa, ja maa jopa ehdotti Trumpia Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi.

‘Massiiviset öljyvarannot’