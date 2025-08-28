Presidentti Alexander Stubb keskusteli Intian pääministeri Narendra Modin kanssa puhelimessa keskiviikkona Ukrainan sodasta.
Intian ulkoministeriön julkaiseman tiedotteen mukaan Stubb jakoi arvionsa viimeaikaisista neuvotteluista Washingtonissa Euroopan johtajien, Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin välillä.
Modi toisti Intian tukevan rauhanomaista ratkaisua konfliktiin.
Molemmat johtajat kehuivat keskustelun olleen “hyvä”.
“Sodan lopettaminen on meidän kaikkien etujen mukaista, se on yhteinen tavoite. Intia on tässä tärkeässä roolissa. Intiaa kuunnellaan ja kunnioitetaan etelässä, lännessä ja idässä”, Stubb kirjoitti X:ssä.
Modi ja Stubb keskustelivat myös kahden maan välisen yhteistyön tiivistämisestä sekä Intian ja EU:n välisen vapaakauppasopimuksen nopeuttamisesta.
Intia on joutunut hiljattain Yhdysvaltain presidentin asettamien korkeiden tullien kohteeksi maan Venäjältä ostaman öljyn vuoksi. Trumpin mukaan Intia tukee näin Venäjän sotaa Ukrainassa.