“Sodan lopettaminen on meidän kaikkien etujen mukaista, se on yhteinen tavoite. Intia on tässä tärkeässä roolissa. Intiaa kuunnellaan ja kunnioitetaan etelässä, lännessä ja idässä”, Stubb kirjoitti X:ssä.

Modi ja Stubb keskustelivat myös kahden maan välisen yhteistyön tiivistämisestä sekä Intian ja EU:n välisen vapaakauppasopimuksen nopeuttamisesta.

Intia on joutunut hiljattain Yhdysvaltain presidentin asettamien korkeiden tullien kohteeksi maan Venäjältä ostaman öljyn vuoksi. Trumpin mukaan Intia tukee näin Venäjän sotaa Ukrainassa.