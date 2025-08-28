MAAILMA
1 minuuttia lukemista
Stubb keskusteli Intian pääministeri Modin kanssa Ukrainan sodasta
Presidentti Alexander Stubb keskusteli keskiviikkona Intian pääministeri Narendra Modin kanssa puhelimitse. Keskustelun aiheena oli Ukrainan sota sekä kahden maan välisen yhteistyön tiivistäminen.
Stubb keskusteli Intian pääministeri Modin kanssa Ukrainan sodasta
Intian pääministeri Narendra Modi otti keskiviikkona vastaan presidentti Alexander Stubbin puhelun. / Reuters
28. elokuuta 2025

Presidentti Alexander Stubb keskusteli Intian pääministeri Narendra Modin kanssa puhelimessa keskiviikkona Ukrainan sodasta.

Intian ulkoministeriön julkaiseman tiedotteen mukaan Stubb jakoi arvionsa viimeaikaisista neuvotteluista Washingtonissa Euroopan johtajien, Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin välillä.

Modi toisti Intian tukevan rauhanomaista ratkaisua konfliktiin.

Molemmat johtajat kehuivat keskustelun olleen “hyvä”.

Suositeltu

“Sodan lopettaminen on meidän kaikkien etujen mukaista, se on yhteinen tavoite. Intia on tässä tärkeässä roolissa. Intiaa kuunnellaan ja kunnioitetaan etelässä, lännessä ja idässä”, Stubb kirjoitti X:ssä.

Modi ja Stubb keskustelivat myös kahden maan välisen yhteistyön tiivistämisestä sekä Intian ja EU:n välisen vapaakauppasopimuksen nopeuttamisesta.

Intia on joutunut hiljattain Yhdysvaltain presidentin asettamien korkeiden tullien kohteeksi maan Venäjältä ostaman öljyn vuoksi. Trumpin mukaan Intia tukee näin Venäjän sotaa Ukrainassa.

Löydä
Iranin isku tuhosi Israelin johtavan tiedeinstituutin Tel Avivissa Israelin tapettua tiedemiehiä
Israelin ja Iranin välisen konfliktin jälkeen laittomien rajanylitysten määrässä ei ole havaittu nousua: Turkki
Iran purkaa raivoa IAEA:n pääjohtajaa kohtaan, kutsuen häntä Israelin 'hyökkäyssodan kumppaniksi'
Yhdysvallat siirtää sotilaallisia resursseja ja rajoittaa pääsyä sen suurimpaan Lähi-idän tukikohtaan
Intia ottanut sikhien separatistiliikkeen kohteeksi Pohjois-Amerikassa: Kanada
Iskeäkö vaiko ei: Trumpin Iran-dilemma paljastaa syvän repeämän MAGA-kannattajien keskuudessa
Kirjoittanut Sadiq S Bhat
Pohjois-Korea tulee Iranin tueksi, kutsuu Israelia "rauhan syöpäkasvaimeksi"
Trump ylistää Asim Muniria, sanoo keskustelleensa Iranista Pakistanin armeijan päällikön kanssa
Intia-Pakistan tulitaukoa ei saavutettu Yhdysvaltain välityksellä, vaan sotilaallisten neuvottelujen kautta: Modi kertoo Trumpille
Israel on iskenyt Imam Hussein -yliopistoon Teheranissa
Iranin ohjukset vahingoittivat rakennusta ja aiheuttivat tulipaloja Israelissa
Trump kiistää Yhdysvaltojen oman tiedustelun Iranista ja väittää, että Teheran oli 'hyvin lähellä' ydinaseita
Israelin armeija sanoo surmanneensa juuri nimitetyn iranilaisen kenraalin
Venäjän yöllinen hyökkäys Kiovaan tappoi 14 ja haavoitti 44, Ukrainan ministeri sanoo
Entinen Syyrian hallinnon lääkäri sai elinkautisen tuomion Saksassa
Kurkistus TRT Globaliin. Jaa palautteesi!
Contact us