Qatarin pääministeri on varoittanut, että maa pidättää oikeuden vastata Israelin kuolonuhreja vaatineeseen hyökkäykseen Dohassa, kutsuen sitä "käännekohdaksi" Lähi-idässä ja vaatien "vastausta koko alueelta".
"Qatar... pidättää oikeuden vastata tähän räikeään hyökkäykseen", pääministeri Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani sanoi lehdistötilaisuudessa myöhään tiistaina ja lisäsi, että Israel käytti aseita, joita Qatarin ilmapuolustustutka ei havainnut.
"Uskomme, että olemme tänään saavuttaneet ratkaisevan hetken. Koko alueen tulisi vastata tällaisiin barbaarisiin tekoihin", hän lisäsi.
Al-Thani tuomitsi Israelin aggression ja kutsui sitä "valtioterrorismiksi".
Hän varoitti, että Doha "pidättää oikeuden vastata näihin petollisiin hyökkäyksiin", viitaten siihen, että Persianlahden valtio pitää tilannetta vaarallisena käännekohtana.
Al-Thani viittasi Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun aiempiin väitteisiin, että hän muuttaisi alueen järjestystä, kysyen suorasanaisesti: "Tarkoittaako hän myös Persianlahden aluetta?"
"Israel pyrkii sabotoimaan kaikki mahdollisuudet rauhaan", hän sanoi.
Hän lisäsi, että kriisi on saavuttanut "ratkaisevan" pisteen, korostaen tilanteen vakavuutta, jonka Doha näkee laajenevana konfliktina.
Sovittelu määrittää Qataria
Qatarin pääministeri huomautti myös, että Yhdysvaltain viranomaiset varoittivat Qataria Israelin "petollisesta" hyökkäyksestä 10 minuuttia sen alkamisen jälkeen.
Al-Thani lisäsi, että sovittelupyrkimykset ovat osa Qatarin identiteettiä, eikä mikään tule estämään sen roolia tässä asiassa.
"Qatar jatkaa sovittelupyrkimyksiään saavuttaakseen rauhan Gazassa, huolimatta tästä petollisesta hyökkäyksestä", hän sanoi viitaten meneillään olevaan Israelin kansanmurhaan Gazassa.
"Mikään ei estä meitä jatkamasta tätä sovittelua alueella."
"Viime päivinä on käyty intensiivisiä neuvotteluja amerikkalaisten pyynnöstä keskustellaksemme heidän viimeisimmästä ehdotuksestaan. Huolimatta heidän tiedoistaan ja jatkuvasta osallistumisestaan lähettämällä delegaatioita Dohaan, Israelin osapuoli on tarkoituksellisesti pyrkinyt estämään kaikki ponnistelut, joiden tavoitteena on avata ikkuna rauhalle", Al-Thani sanoi.
"Tarvitseeko maailma selvempää viestiä kuin tämä? Kuka sulkee rauhan oven? Tarvitseeko kansainvälinen yhteisö vielä lisää todisteita? Kuka on todellinen kiusaaja tällä alueella?"
Valkoinen talo kertoi aiemmin tiistaina, että Yhdysvaltain erityislähettiläs Lähi-itään Steve Witkoff oli saanut tehtäväkseen ilmoittaa Qatarin viranomaisille "tulevista" Israelin hyökkäyksistä.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puhui erikseen Qatarin emiirin Sheikh Tamim bin Hamad Al Thanin ja Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun kanssa tapauksen jälkeen Valkoisen talon lehdistösihteeri Karoline Leavittin mukaan.
Trump vakuutti Qatarille, että tällainen hyökkäys "ei tule toistumaan heidän maaperällään", hän lisäsi.