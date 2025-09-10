Qatarin pääministeri huomautti myös, että Yhdysvaltain viranomaiset varoittivat Qataria Israelin "petollisesta" hyökkäyksestä 10 minuuttia sen alkamisen jälkeen.

Al-Thani lisäsi, että sovittelupyrkimykset ovat osa Qatarin identiteettiä, eikä mikään tule estämään sen roolia tässä asiassa.

"Qatar jatkaa sovittelupyrkimyksiään saavuttaakseen rauhan Gazassa, huolimatta tästä petollisesta hyökkäyksestä", hän sanoi viitaten meneillään olevaan Israelin kansanmurhaan Gazassa.

"Mikään ei estä meitä jatkamasta tätä sovittelua alueella."

"Viime päivinä on käyty intensiivisiä neuvotteluja amerikkalaisten pyynnöstä keskustellaksemme heidän viimeisimmästä ehdotuksestaan. Huolimatta heidän tiedoistaan ja jatkuvasta osallistumisestaan lähettämällä delegaatioita Dohaan, Israelin osapuoli on tarkoituksellisesti pyrkinyt estämään kaikki ponnistelut, joiden tavoitteena on avata ikkuna rauhalle", Al-Thani sanoi.

"Tarvitseeko maailma selvempää viestiä kuin tämä? Kuka sulkee rauhan oven? Tarvitseeko kansainvälinen yhteisö vielä lisää todisteita? Kuka on todellinen kiusaaja tällä alueella?"

Valkoinen talo kertoi aiemmin tiistaina, että Yhdysvaltain erityislähettiläs Lähi-itään Steve Witkoff oli saanut tehtäväkseen ilmoittaa Qatarin viranomaisille "tulevista" Israelin hyökkäyksistä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puhui erikseen Qatarin emiirin Sheikh Tamim bin Hamad Al Thanin ja Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun kanssa tapauksen jälkeen Valkoisen talon lehdistösihteeri Karoline Leavittin mukaan.

Trump vakuutti Qatarille, että tällainen hyökkäys "ei tule toistumaan heidän maaperällään", hän lisäsi.