GAZAN SOTA
2 minuuttia lukemista
Qatar vaatii 'kostotoimia koko aluelta' Israelin hyökkäyksen jälkeen Dohaan
Qatarin pääministeri Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani sanoo, että Washington varoitti Dohaa 10 minuuttia sen jälkeen, kun "petolliset" israelilaiset iskut olivat jo käynnissä.
Qatar vaatii 'kostotoimia koko aluelta' Israelin hyökkäyksen jälkeen Dohaan
Qatarin pääministeri Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani kutsui Israelin hyökkäystä Dohaan alueen kannalta "ratkaisevaksi hetkeksi". / AFP
10. syyskuuta 2025

Qatarin pääministeri on varoittanut, että maa pidättää oikeuden vastata Israelin kuolonuhreja vaatineeseen hyökkäykseen Dohassa, kutsuen sitä "käännekohdaksi" Lähi-idässä ja vaatien "vastausta koko alueelta".

"Qatar... pidättää oikeuden vastata tähän räikeään hyökkäykseen", pääministeri Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani sanoi lehdistötilaisuudessa myöhään tiistaina ja lisäsi, että Israel käytti aseita, joita Qatarin ilmapuolustustutka ei havainnut.

"Uskomme, että olemme tänään saavuttaneet ratkaisevan hetken. Koko alueen tulisi vastata tällaisiin barbaarisiin tekoihin", hän lisäsi.

Al-Thani tuomitsi Israelin aggression ja kutsui sitä "valtioterrorismiksi".

Hän varoitti, että Doha "pidättää oikeuden vastata näihin petollisiin hyökkäyksiin", viitaten siihen, että Persianlahden valtio pitää tilannetta vaarallisena käännekohtana.

Al-Thani viittasi Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun aiempiin väitteisiin, että hän muuttaisi alueen järjestystä, kysyen suorasanaisesti: "Tarkoittaako hän myös Persianlahden aluetta?"

"Israel pyrkii sabotoimaan kaikki mahdollisuudet rauhaan", hän sanoi.

Hän lisäsi, että kriisi on saavuttanut "ratkaisevan" pisteen, korostaen tilanteen vakavuutta, jonka Doha näkee laajenevana konfliktina.

Sovittelu määrittää Qataria

Suositeltu

Qatarin pääministeri huomautti myös, että Yhdysvaltain viranomaiset varoittivat Qataria Israelin "petollisesta" hyökkäyksestä 10 minuuttia sen alkamisen jälkeen.

Al-Thani lisäsi, että sovittelupyrkimykset ovat osa Qatarin identiteettiä, eikä mikään tule estämään sen roolia tässä asiassa.

"Qatar jatkaa sovittelupyrkimyksiään saavuttaakseen rauhan Gazassa, huolimatta tästä petollisesta hyökkäyksestä", hän sanoi viitaten meneillään olevaan Israelin kansanmurhaan Gazassa.

"Mikään ei estä meitä jatkamasta tätä sovittelua alueella."

"Viime päivinä on käyty intensiivisiä neuvotteluja amerikkalaisten pyynnöstä keskustellaksemme heidän viimeisimmästä ehdotuksestaan. Huolimatta heidän tiedoistaan ja jatkuvasta osallistumisestaan lähettämällä delegaatioita Dohaan, Israelin osapuoli on tarkoituksellisesti pyrkinyt estämään kaikki ponnistelut, joiden tavoitteena on avata ikkuna rauhalle", Al-Thani sanoi.

"Tarvitseeko maailma selvempää viestiä kuin tämä? Kuka sulkee rauhan oven? Tarvitseeko kansainvälinen yhteisö vielä lisää todisteita? Kuka on todellinen kiusaaja tällä alueella?"

Valkoinen talo kertoi aiemmin tiistaina, että Yhdysvaltain erityislähettiläs Lähi-itään Steve Witkoff oli saanut tehtäväkseen ilmoittaa Qatarin viranomaisille "tulevista" Israelin hyökkäyksistä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puhui erikseen Qatarin emiirin Sheikh Tamim bin Hamad Al Thanin ja Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun kanssa tapauksen jälkeen Valkoisen talon lehdistösihteeri Karoline Leavittin mukaan.

Trump vakuutti Qatarille, että tällainen hyökkäys "ei tule toistumaan heidän maaperällään", hän lisäsi.

Löydä
Iranin isku tuhosi Israelin johtavan tiedeinstituutin Tel Avivissa Israelin tapettua tiedemiehiä
Israelin ja Iranin välisen konfliktin jälkeen laittomien rajanylitysten määrässä ei ole havaittu nousua: Turkki
Iran purkaa raivoa IAEA:n pääjohtajaa kohtaan, kutsuen häntä Israelin 'hyökkäyssodan kumppaniksi'
Yhdysvallat siirtää sotilaallisia resursseja ja rajoittaa pääsyä sen suurimpaan Lähi-idän tukikohtaan
Intia ottanut sikhien separatistiliikkeen kohteeksi Pohjois-Amerikassa: Kanada
Iskeäkö vaiko ei: Trumpin Iran-dilemma paljastaa syvän repeämän MAGA-kannattajien keskuudessa
Kirjoittanut Sadiq S Bhat
Pohjois-Korea tulee Iranin tueksi, kutsuu Israelia "rauhan syöpäkasvaimeksi"
Trump ylistää Asim Muniria, sanoo keskustelleensa Iranista Pakistanin armeijan päällikön kanssa
Intia-Pakistan tulitaukoa ei saavutettu Yhdysvaltain välityksellä, vaan sotilaallisten neuvottelujen kautta: Modi kertoo Trumpille
Israel on iskenyt Imam Hussein -yliopistoon Teheranissa
Iranin ohjukset vahingoittivat rakennusta ja aiheuttivat tulipaloja Israelissa
Trump kiistää Yhdysvaltojen oman tiedustelun Iranista ja väittää, että Teheran oli 'hyvin lähellä' ydinaseita
Israelin armeija sanoo surmanneensa juuri nimitetyn iranilaisen kenraalin
Venäjän yöllinen hyökkäys Kiovaan tappoi 14 ja haavoitti 44, Ukrainan ministeri sanoo
Entinen Syyrian hallinnon lääkäri sai elinkautisen tuomion Saksassa
Kurkistus TRT Globaliin. Jaa palautteesi!
Contact us