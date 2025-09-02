Indonesian presidentti Prabowo Subianto on ilmoittanut pysyvänsä lujana kansanedustajien etuuksia koskevien protestien kärjistyttyä vakavimmiksi levottomuuksiksi hänen kymmenen kuukauden mittaisen virkakautensa aikana. Levottomuuksissa on kuollut ainakin kuusi ihmistä ja kymmeniä on loukkaantunut.

Prabowo, joka vieraili maanantaina uhrien luona jakartalaisessa sairaalassa, tuomitsi levottomuudet kutsuen niitä ”mellakoitsijoiden, ei mielenosoittajien” aiheuttamiksi ja syytti heitä pyrkimyksestä ”sabotoida kansallisen kehityksen ponnisteluja.”

’Hyökkäys demokratiaa vastaan’

Hän tuomitsi parlamenttirakennusten polttamisen useissa kaupungeissa kutsuen sitä ”hyökkäykseksi demokratiaa vastaan” ja kehotti poliisia myöntämään poikkeuksellisia ylennyksiä loukkaantuneille viranomaisille, joista monet saivat vakavia vammoja.

Protestit, jotka alkoivat viime viikolla kansanedustajien etuuksista ja ulkomaanmatkoista, kiihtyivät sen jälkeen, kun 21-vuotias lähettikuski Affan Kurniawan kuoli poliisin panssaroidun ajoneuvon törmättyä häneen.