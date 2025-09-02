MAAILMA
Indonesian Prabowo tuomitsi kuolemiin johtaneet mielenosoitukset kansanedustajien eduista
Mielenosoitukset lainsäätäjien etuuksista ovat kärjistyneet Indonesiassa pahimmiksi levottomuuksiksi vuosikymmeneen. Niissä on kuollut ainakin kuusi ihmistä ja 20 on kateissa.
Prabowo Subianto tuomitsi useiden kaupunkien parlamenttirakennusten polttamisen "hyökkäyksenä demokratiaa vastaan". (Kuva: AA) / AA
2. syyskuuta 2025

Indonesian presidentti Prabowo Subianto on ilmoittanut pysyvänsä lujana kansanedustajien etuuksia koskevien protestien kärjistyttyä vakavimmiksi levottomuuksiksi hänen kymmenen kuukauden mittaisen virkakautensa aikana. Levottomuuksissa on kuollut ainakin kuusi ihmistä ja kymmeniä on loukkaantunut.

Prabowo, joka vieraili maanantaina uhrien luona jakartalaisessa sairaalassa, tuomitsi levottomuudet kutsuen niitä ”mellakoitsijoiden, ei mielenosoittajien” aiheuttamiksi ja syytti heitä pyrkimyksestä ”sabotoida kansallisen kehityksen ponnisteluja.”

’Hyökkäys demokratiaa vastaan’

Hän tuomitsi parlamenttirakennusten polttamisen useissa kaupungeissa kutsuen sitä ”hyökkäykseksi demokratiaa vastaan” ja kehotti poliisia myöntämään poikkeuksellisia ylennyksiä loukkaantuneille viranomaisille, joista monet saivat vakavia vammoja.

Protestit, jotka alkoivat viime viikolla kansanedustajien etuuksista ja ulkomaanmatkoista, kiihtyivät sen jälkeen, kun 21-vuotias lähettikuski Affan Kurniawan kuoli poliisin panssaroidun ajoneuvon törmättyä häneen.

Ihmisoikeusjärjestö KontraS kertoi, että ainakin 20 ihmistä on edelleen kateissa yhteenottojen jälkeen, suurin osa Jakartassa ja sen ympäristössä. YK on vaatinut tutkimusta liiallisista poliisin väitetystä liiallisesta voimankäytöstä.

Ainakin 43 ihmistä on joutunut sairaalahoitoon, heidän joukossaan poliiseja ja siviilejä, ja suuttumus turvallisuusjoukkoja kohtaan on lisännyt mielenosoituksia.

Prabowo ilmaisi surunsa kuolemista, lupasi toimia väärinkäytöksiin syyllistyneitä viranomaisia vastaan ja peruutti suunnitellun matkansa Kiinaan.

Sunnuntaina hän ilmoitti kansanedustajien etuuksien leikkauksista, mukaan lukien päivärahojen vähentämisestä ja ulkomaanmatkojen keskeyttämisestä, pyrkimyksenä rauhoittaa julkista suuttumusta.

