Euroopan unionin johtajat ovat kokoontuneet keskustelemaan siitä, miten vahvistaa maanosan puolustusta Venäjää vastaan ja miten käsitellä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia hänen päätettyään asettaa tullimaksuja Kanadasta, Meksikosta ja Kiinasta tuotaville tuotteille.

Konferenssikeskukseksi muutetussa Brysselissä sijaitsevassa kuninkaallisessa palatsissa EU:n 27 maan johtajat lounastavat Naton pääsihteeri Mark Rutten kanssa ja illallistavat Britannian pääministeri Keir Starmerin seurassa.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa on kutsunut tätä yksipäiväistä kokoontumista puolustuspolitiikalle omistetuksi "vetäytymiseksi" eikä muodolliseksi huippukokoukseksi. Tavoitteena on avoin keskustelu ilman virallisia julkilausumia tai päätöksiä. Ensimmäinen istunto keskittyy geopolitiikkaan ja suhteisiin Yhdysvaltojen kanssa, mikä tarkoittaa, että Trumpin viikonlopun laajat tullipäätökset nousevat varmasti esille – erityisesti, koska EU-viranomaiset pelkäävät, että unioni voi pian kohdata samanlaisia toimia.

Toisen presidenttikautensa 20. tammikuuta aloittanut Trump on myös merkittävä tekijä puolustuskeskusteluissa, sillä hän on vaatinut Euroopan maita käyttämään paljon enemmän omaan puolustukseseensa ja nojaamaan vähemmän Yhdysvaltoihin Naton turvallisuusliiton kautta. Trumpin vaatimus, että EU:n jäsenmaa Tanska luovuttaisi Grönlannin Yhdysvalloille – ja hänen kieltäytymisensä sulkea pois sotilaallisia toimia tai taloudellista painostusta Kööpenhaminan pakottamiseksi – on myös lisännyt jännitteitä transatlanttisissa suhteissa.

EU-johtajien odotetaan keskustelevan siitä, millaisia sotilaallisia valmiuksia tarvitaan tulevina vuosina, miten ne voitaisiin rahoittaa ja miten yhteistyötä voitaisiin lisätä yhteisten hankkeiden kautta.

"Euroopan on otettava suurempi vastuu omasta puolustuksestaan", Costa kirjoitti johtajille lähettämässään kirjeessä. "Sen on tultava kestävämmäksi, tehokkaammaksi, itsenäisemmäksi ja luotettavammaksi turvallisuus- ja puolustustoimijaksi."

Rahoituksen löytäminen

Diplomaattien mukaan rahoituskeskustelusta odotetaan erityisen hankalaa, sillä monilla Euroopan mailla on vain vähän liikkumavaraa suurille menolisäyksille julkisessa taloudessaan.

Jotkut maat, kuten Baltian maat ja Ranska, kannattavat yhteistä EU-lainaa puolustusmenoihin. Saksa ja Hollanti vastustavat sitä jyrkästi.

Joidenkin diplomaattien mukaan yksi kompromissi voisi olla lainan ottaminen lainojen rahoittamiseksi, eikä niinkään puolustushankkeiden avustukset.

Espanjan talousministeri Carlos Cuerpo sanoo, että Euroopan unionin on pysyttävä yhtenäisenä vastatakseen Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin uhkauksiin asettaa tullimaksuja sen tuotteille.

EU on avoin kaupalle ja kannattaa globalisoituneita maailmanmarkkinoita, vaikka blokin ei pitäisi olla "naiivi" ja sen tulisi suojella yrityksiään sekä varmistaa, että ne voivat kilpailla tasavertaisissa olosuhteissa muiden maiden kilpailijoiden kanssa, Cuerpo sanoi.

Euroopan maat ovat lisänneet puolustusmenojaan viime vuosina, erityisesti Venäjän vuonna 2022 tapahtuneen hyökkäyksen jälkeen Ukrainaan, joka toi sodan EU:n rajoille. Mutta monet EU-johtajat ovat sanoneet, että rahaa on käytettävä vielä enemmän. Trump on sanonut, että Naton eurooppalaisten jäsenten tulisi käyttää 5 prosenttia BKT:sta puolustukseen – luku, jota yksikään liiton jäsen, mukaan lukien Yhdysvallat, ei tällä hetkellä saavuta.

Viime vuonna EU-maat käyttivät keskimäärin 1,9 prosenttia BKT:sta puolustukseen – noin 326 miljardia euroa EU:n arvioiden mukaan.

Tämä on 30 prosentin kasvu vuoteen 2021 verrattuna EU:n mukaan. Se peittää silti alleen suuria eroja EU-maiden välillä.

Puola ja Baltian maat käyttävät BKT-osuuksien perusteella eniten puolustusmenoihin ja Varsova johtaa yli 4,1 prosentilla Naton arvioiden mukaan. Mutta jotkut EU:n suurimmista talouksista, kuten Italia ja Espanja, käyttävät paljon vähemmän – noin 1,5 prosenttia ja 1,3 prosenttia vastaavasti.