TALOUS JA TEKNOLOGIA
1 minuuttia lukemista
Bloomberg: Saksa on tekemässä viiden miljardin kaupat Patrian kanssa panssariajoneuvoista
Amerikkalaislehden mukaan Saksa suunnittelee ostavansa 3 500 AMV-panssariajoneuvoa puolustustarvikkeita valmistavalta Patrialta.
Bloomberg: Saksa on tekemässä viiden miljardin kaupat Patrian kanssa panssariajoneuvoista
Patrian AMV-panssariajoneuvo Slovenian sotilastukikohdassa Mariborissa vuonna 2012. / Reuters
31. heinäkuuta 2025

Amerikkalaislehti Bloomberg on raportoinut Saksan valmistelevan jopa viiden miljardin euron arvoisia panssariajoneuvokauppoja suomalaisen puolustustarvikkeita valmistavan Patrian kanssa.

Lehdelle puhuneet nimettömät lähteet kertovat, että Saksa suunnittelee kovaavansa sen vanhentuneita Fuchs-panssariajoneuvoja suomalaisilla kahdeksanpyöräisillä AMV-ajoneuvoilla. Niitä olisi tarkoitus ostaa 3 500 kappaletta.

Lähteiden mukaan noin 90 prosenttia tuotannosta toteutettaisiin kuitenkin Saksassa.

Suositeltu

Saksa päätti maaliskuussa lisätä puolustusmenojaan. Maa myös liittyi alkuvuodesta monikansalliseen CAVS-sopimukseen, joka mahdollistaa panssariajoneuvojen sarjatilaukset Patrialta.

Patria ei kommentoinut Bloombergin raporttia, sillä neuvottelut ovat vielä kesken.

Patrian omistaa puoliksi Suomen valtio ja Norjan valtion suurimmaksi osaksi omistama Kongsberg Defence & Aerospace.

Löydä
Iranin isku tuhosi Israelin johtavan tiedeinstituutin Tel Avivissa Israelin tapettua tiedemiehiä
Israelin ja Iranin välisen konfliktin jälkeen laittomien rajanylitysten määrässä ei ole havaittu nousua: Turkki
Iran purkaa raivoa IAEA:n pääjohtajaa kohtaan, kutsuen häntä Israelin 'hyökkäyssodan kumppaniksi'
Yhdysvallat siirtää sotilaallisia resursseja ja rajoittaa pääsyä sen suurimpaan Lähi-idän tukikohtaan
Intia ottanut sikhien separatistiliikkeen kohteeksi Pohjois-Amerikassa: Kanada
Iskeäkö vaiko ei: Trumpin Iran-dilemma paljastaa syvän repeämän MAGA-kannattajien keskuudessa
Kirjoittanut Sadiq S Bhat
Pohjois-Korea tulee Iranin tueksi, kutsuu Israelia "rauhan syöpäkasvaimeksi"
Trump ylistää Asim Muniria, sanoo keskustelleensa Iranista Pakistanin armeijan päällikön kanssa
Intia-Pakistan tulitaukoa ei saavutettu Yhdysvaltain välityksellä, vaan sotilaallisten neuvottelujen kautta: Modi kertoo Trumpille
Israel on iskenyt Imam Hussein -yliopistoon Teheranissa
Iranin ohjukset vahingoittivat rakennusta ja aiheuttivat tulipaloja Israelissa
Trump kiistää Yhdysvaltojen oman tiedustelun Iranista ja väittää, että Teheran oli 'hyvin lähellä' ydinaseita
Israelin armeija sanoo surmanneensa juuri nimitetyn iranilaisen kenraalin
Venäjän yöllinen hyökkäys Kiovaan tappoi 14 ja haavoitti 44, Ukrainan ministeri sanoo
Entinen Syyrian hallinnon lääkäri sai elinkautisen tuomion Saksassa
Kurkistus TRT Globaliin. Jaa palautteesi!
Contact us