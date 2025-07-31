Amerikkalaislehti Bloomberg on raportoinut Saksan valmistelevan jopa viiden miljardin euron arvoisia panssariajoneuvokauppoja suomalaisen puolustustarvikkeita valmistavan Patrian kanssa.
Lehdelle puhuneet nimettömät lähteet kertovat, että Saksa suunnittelee kovaavansa sen vanhentuneita Fuchs-panssariajoneuvoja suomalaisilla kahdeksanpyöräisillä AMV-ajoneuvoilla. Niitä olisi tarkoitus ostaa 3 500 kappaletta.
Lähteiden mukaan noin 90 prosenttia tuotannosta toteutettaisiin kuitenkin Saksassa.
Saksa päätti maaliskuussa lisätä puolustusmenojaan. Maa myös liittyi alkuvuodesta monikansalliseen CAVS-sopimukseen, joka mahdollistaa panssariajoneuvojen sarjatilaukset Patrialta.
Patria ei kommentoinut Bloombergin raporttia, sillä neuvottelut ovat vielä kesken.
Patrian omistaa puoliksi Suomen valtio ja Norjan valtion suurimmaksi osaksi omistama Kongsberg Defence & Aerospace.