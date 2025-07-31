Saksa päätti maaliskuussa lisätä puolustusmenojaan. Maa myös liittyi alkuvuodesta monikansalliseen CAVS-sopimukseen, joka mahdollistaa panssariajoneuvojen sarjatilaukset Patrialta.

Patria ei kommentoinut Bloombergin raporttia, sillä neuvottelut ovat vielä kesken.

Patrian omistaa puoliksi Suomen valtio ja Norjan valtion suurimmaksi osaksi omistama Kongsberg Defence & Aerospace.