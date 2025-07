Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi, että hän voisi poistaa Iranin vastaiset pakotteet, jos maa osoittaa rauhanomaista käytöstä ja yhteistyöhalukkuutta Washingtonin kanssa.

"Jos he osaavat olla rauhanomaisia ja liittyä meidän joukkoon, eivätkä aiheuta enää vahinkoa, poistaisin pakotteet", Trump sanoi Fox Newsin haastattelussa, joka näytettiin sunnuntaina.

"Saat joskus enemmän aikaan hunajalla kuin etikalla", Trump lisäsi ja totesi, että pakotteiden poistaminen "tekisi suuren eron" Teheranille.

Aiemmin Trump keskeytti pakotteiden lieventämiseen liittyvät toimet sen jälkeen, kun Iranin ylin johtaja Ali Khamenei uhkasi hyökätä Yhdysvaltain tukikohtiin, jos Washington jatkaisi iskuja Iranin kohteisiin.

Uraanin evakuointiväitteet kiistetty

Trump kiisti jälleen väitteet, joiden mukaan Iran olisi evakuoinut rikastetun uraanin ennen Yhdysvaltain iskuja, viitaten materiaalin painoon ja logistisiin haasteisiin.

Presidentin mukaan Yhdysvallat "ei antanut paljon ennakkovaroitusta" ennen iskuja, mikä teki materiaalin siirtämisestä "vaikeaa" ja "vaarallista".

"He eivät siirtäneet mitään. He eivät uskoneet, että se, mitä teimme, olisi oikeasti mahdollista", Trump sanoi.

Hän kuvaili Irania "uupuneeksi" viimeaikaisista Israelin ja Yhdysvaltain iskuista ja ennusti, että maan ydinaktiviteetit keskeytyisivät väliaikaisesti.

"Viimeinen asia, mitä he tekisivät juuri nyt, ainakin jonkin aikaa, on ydinaseiden kehittäminen. He ovat saaneet tarpeekseen", Trump totesi.

Abraham-sopimusten laajentaminen odotettavissa

Trump kertoi, että jotkut maat ovat ilmaisseet kiinnostuksensa liittyä Abraham-sopimuksiin, jotka normalisoivat suhteita Israelin ja arabivaltioiden välillä, mutta hän ei tarkentanut, mitkä maat olivat kyseessä.

"Meillä on joitakin todella hienoja maita mukana, ja uskon, että alamme saamaan niitä lisää, koska Iran oli suurin ongelma", hän sanoi.