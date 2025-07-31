Tänään torstaina Helsingissä järjestettävä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin Helsinki+50 konferenssi on alkanut. Suomi toimii tänä vuonna Etyjin puheenjohtajamaana, ja kokousta emännöi ulkoministeri Elina Valtonen (kok.)
Konferenssiin on kutsuttu kaikkien Etyjin 57 jäsenmaan edustajia, mukaanlukien Venäjältä ja Valko-Venäjältä.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi puhui konferenssissa etäyhteydellä ja kehotti länsimaita painostamaan Venäjää lopettamaan sodan Ukrainassa. Hän myös pyysi EU:ta takavarikoimaan Venäjän jäädytetyt varat, joita hän haluaisi käytettävän Ukrainan puolustukseen.
Puheensa lopussa Zelenskyi kiitti tasavallan presidentti Alexander Stubbia tämän roolista sillanrakentajana Ukrainan ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa.
Zelenskyi puhui kokouksen alussa heti Stubbin jälkeen.
Venäjä kritisoi aiemmin kokouksen puhujavalintoja ja piti niitä “vastenmielisinä”.
Konferenssin on tarkoitus kunnioittaa vuonna 1975 järjestetyn Helsingin Ety-kokouksen perintöä.