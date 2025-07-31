Tänään torstaina Helsingissä järjestettävä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin Helsinki+50 konferenssi on alkanut. Suomi toimii tänä vuonna Etyjin puheenjohtajamaana, ja kokousta emännöi ulkoministeri Elina Valtonen (kok.)

Konferenssiin on kutsuttu kaikkien Etyjin 57 jäsenmaan edustajia, mukaanlukien Venäjältä ja Valko-Venäjältä.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi puhui konferenssissa etäyhteydellä ja kehotti länsimaita painostamaan Venäjää lopettamaan sodan Ukrainassa. Hän myös pyysi EU:ta takavarikoimaan Venäjän jäädytetyt varat, joita hän haluaisi käytettävän Ukrainan puolustukseen.

Puheensa lopussa Zelenskyi kiitti tasavallan presidentti Alexander Stubbia tämän roolista sillanrakentajana Ukrainan ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa.