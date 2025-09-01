Sunnuntaina Espanjan Barcelonasta Gazaa kohti matkaan lähteneseen Global Sumud Flotilla -avustuslaivastoon kuuluu STT:n tietojen mukaan kymmenen vapaaehtoista Suomesta.
“Kymmenet alukset ja sadat osallistujat 44 maasta lähtevät Välimerellä historialliselle matkalle, jonka päämääränä on murtaa Gazan laiton saarto ja toimittaa välttämätöntä apua sen siviileille”, Global Movement to Gaza -liike (GMTG) kertoi tiedotteessaan.
Yksi Suomesta matkaan lähteneistä on DJ ja toimittaja Renaz Ebrahimi.
“Tämä ei ole helppo tai riskitön matka, mutta koen että se on tärkein asia mitä voin juuri nyt tehdä. On etuoikeus pystyä tekemään jotain näin konkreettista”, hän kirjoitti Instagram-päivityksessä.
Laivueessa on mukana myös ruotsalainen akrivisti Greta Thunberg, joka joutui kesäkuussa Israelin pidättämäksi ja karkottamaksi, kun GMTG:n toinen laivue Madleen yritti murtaa Gazan saartoa.
“Kyse on Palestiinasta. Kyse on siitä, miten ihmisiltä riistetään tarkoituksella aivan perustavanlaatuiset selviytymiskeinot”, Thunberg kommentoi uutta laivuetta.
GMTG:n tiedotteen mukaan europarlamentaarikot Jussi Saramo (vas.) ja Li Andersson (vas.) ovat ilmaisseet tukensa Suomen delegaatiolle.
“Me vasemmistoliiton mepit vetoamme Suomen hallitukseen, jotta se nyt ryhtyy toimiin tämän humanitaarisen avun perillepääsyn varmistamiseksi, siitä huolehtimiseksi, että suomalaisille osallistujille ei tapahdu mitään, sekä tämän suomalaisen laivasaattueen turvallisuuden varmistamiseksi kansainvälisillä vesillä”, Andersson sanoo sosiaalisessa mediassa julkaistulla videolla.
Israelin kansanmurha Gazassa on kestänyt pian kaksi vuotta. Tänä aikana yli 63 000 gazalaista on saanut surmansa, joista suurin osa on naisia ja lapsia. Israel on rajoittanut avustuksen pääsyä saarretulle kaistaleelle, mikä on johtanut nälänhätään alueella.