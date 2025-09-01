Sunnuntaina Espanjan Barcelonasta Gazaa kohti matkaan lähteneseen Global Sumud Flotilla -avustuslaivastoon kuuluu STT:n tietojen mukaan kymmenen vapaaehtoista Suomesta.

“Kymmenet alukset ja sadat osallistujat 44 maasta lähtevät Välimerellä historialliselle matkalle, jonka päämääränä on murtaa Gazan laiton saarto ja toimittaa välttämätöntä apua sen siviileille”, Global Movement to Gaza -liike (GMTG) kertoi tiedotteessaan.

Yksi Suomesta matkaan lähteneistä on DJ ja toimittaja Renaz Ebrahimi.

“Tämä ei ole helppo tai riskitön matka, mutta koen että se on tärkein asia mitä voin juuri nyt tehdä. On etuoikeus pystyä tekemään jotain näin konkreettista”, hän kirjoitti Instagram-päivityksessä.

Laivueessa on mukana myös ruotsalainen akrivisti Greta Thunberg, joka joutui kesäkuussa Israelin pidättämäksi ja karkottamaksi, kun GMTG:n toinen laivue Madleen yritti murtaa Gazan saartoa.