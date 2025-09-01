GAZAN SOTA
2 minuuttia lukemista
Gazaan suuntaavassa avustuslaivastossa mukana myös suomalaisia
Barcelonasta Gazaa kohti seilaavassa Global Sumud Flotilla -avustuslaivastossa on mukana kymmenen vapaaehtoista Suomesta.
Gazaan suuntaavassa avustuslaivastossa mukana myös suomalaisia
"Global Sumud Flotilla“ lähti sunnuntaina liikkeelle kohti Gazaa. / AA
1. syyskuuta 2025

Sunnuntaina Espanjan Barcelonasta Gazaa kohti matkaan lähteneseen Global Sumud Flotilla -avustuslaivastoon kuuluu STT:n tietojen mukaan kymmenen vapaaehtoista Suomesta.

“Kymmenet alukset ja sadat osallistujat 44 maasta lähtevät Välimerellä historialliselle matkalle, jonka päämääränä on murtaa Gazan laiton saarto ja toimittaa välttämätöntä apua sen siviileille”, Global Movement to Gaza -liike (GMTG) kertoi tiedotteessaan.

Yksi Suomesta matkaan lähteneistä on DJ ja toimittaja Renaz Ebrahimi.

“Tämä ei ole helppo tai riskitön matka, mutta koen että se on tärkein asia mitä voin juuri nyt tehdä. On etuoikeus pystyä tekemään jotain näin konkreettista”, hän kirjoitti Instagram-päivityksessä.

Laivueessa on mukana myös ruotsalainen akrivisti Greta Thunberg, joka joutui kesäkuussa Israelin pidättämäksi ja karkottamaksi, kun GMTG:n toinen laivue Madleen yritti murtaa Gazan saartoa.

Suositeltu

“Kyse on Palestiinasta. Kyse on siitä, miten ihmisiltä riistetään tarkoituksella aivan perustavanlaatuiset selviytymiskeinot”, Thunberg kommentoi uutta laivuetta.

GMTG:n tiedotteen mukaan europarlamentaarikot Jussi Saramo (vas.) ja Li Andersson (vas.) ovat ilmaisseet tukensa Suomen delegaatiolle.

“Me vasemmistoliiton mepit vetoamme Suomen hallitukseen, jotta se nyt ryhtyy toimiin tämän humanitaarisen avun perillepääsyn varmistamiseksi, siitä huolehtimiseksi, että suomalaisille osallistujille ei tapahdu mitään, sekä tämän suomalaisen laivasaattueen turvallisuuden varmistamiseksi kansainvälisillä vesillä”, Andersson sanoo sosiaalisessa mediassa julkaistulla videolla.

Israelin kansanmurha Gazassa on kestänyt pian kaksi vuotta. Tänä aikana yli 63 000 gazalaista on saanut surmansa, joista suurin osa on naisia ja lapsia. Israel on rajoittanut avustuksen pääsyä saarretulle kaistaleelle, mikä on johtanut nälänhätään alueella.

Löydä
Iranin isku tuhosi Israelin johtavan tiedeinstituutin Tel Avivissa Israelin tapettua tiedemiehiä
Israelin ja Iranin välisen konfliktin jälkeen laittomien rajanylitysten määrässä ei ole havaittu nousua: Turkki
Iran purkaa raivoa IAEA:n pääjohtajaa kohtaan, kutsuen häntä Israelin 'hyökkäyssodan kumppaniksi'
Yhdysvallat siirtää sotilaallisia resursseja ja rajoittaa pääsyä sen suurimpaan Lähi-idän tukikohtaan
Intia ottanut sikhien separatistiliikkeen kohteeksi Pohjois-Amerikassa: Kanada
Iskeäkö vaiko ei: Trumpin Iran-dilemma paljastaa syvän repeämän MAGA-kannattajien keskuudessa
Kirjoittanut Sadiq S Bhat
Pohjois-Korea tulee Iranin tueksi, kutsuu Israelia "rauhan syöpäkasvaimeksi"
Trump ylistää Asim Muniria, sanoo keskustelleensa Iranista Pakistanin armeijan päällikön kanssa
Intia-Pakistan tulitaukoa ei saavutettu Yhdysvaltain välityksellä, vaan sotilaallisten neuvottelujen kautta: Modi kertoo Trumpille
Israel on iskenyt Imam Hussein -yliopistoon Teheranissa
Iranin ohjukset vahingoittivat rakennusta ja aiheuttivat tulipaloja Israelissa
Trump kiistää Yhdysvaltojen oman tiedustelun Iranista ja väittää, että Teheran oli 'hyvin lähellä' ydinaseita
Israelin armeija sanoo surmanneensa juuri nimitetyn iranilaisen kenraalin
Venäjän yöllinen hyökkäys Kiovaan tappoi 14 ja haavoitti 44, Ukrainan ministeri sanoo
Entinen Syyrian hallinnon lääkäri sai elinkautisen tuomion Saksassa
Kurkistus TRT Globaliin. Jaa palautteesi!
Contact us