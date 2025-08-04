Donald Trump vahvisti, että hänen erityislähettiläänsä Steve Witkoff vierailee Venäjällä tulevalla viikolla ennen määräaikaa, jonka Yhdysvaltain presidentti on asettanut uusien pakotteiden määräämiselle Moskovaa vastaan.

Puhuessaan toimittajille sunnuntaina Trump kertoi myös, että kaksi ydinsukellusvenettä, jotka hän lähetti liikkeelle verkossa käydyn kiistan jälkeen entisen Venäjän presidentin Dmitri Medvedevin kanssa, ovat nyt "alueella".

Trump ei tarkentanut, tarkoittiko hän ydinvoimalla toimivia vai ydinkärjillä varustettuja sukellusveneitä. Hän ei myöskään paljastanut tarkkoja sijoituspaikkoja, jotka Yhdysvaltain armeija pitää salassa.

Tämä ydinaseilla pelottelu tapahtuu samalla, kun Trump on asettanut ensi viikon loppuun määräajan Venäjälle ryhtyä toimiin Ukrainan sodan lopettamiseksi tai kohdata uusia, määrittelemättömiä pakotteita.

Republikaanijohtaja sanoi, että Witkoff vierailee "luultavasti ensi viikolla, keskiviikkona tai torstaina".

Venäjän presidentti Vladimir Putin on jo tavannut Witkoffin useita kertoja Moskovassa ennen kuin Trumpin pyrkimykset parantaa suhteita Kremliin pysähtyivät.

Kun toimittajat kysyivät, mikä Witkoffin viesti Moskovalle olisi ja voisiko Venäjä tehdä jotain välttääkseen pakotteet, Trump vastasi: "Kyllä, tehkää sopimus, jossa ihmisiä lakataan tappamasta."

'Toissijaiset tullit'

Trump on aiemmin uhannut, että uudet toimenpiteet voisivat tarkoittaa "toissijaisia tulleja", jotka kohdistuisivat Venäjän jäljellä oleviin kauppakumppaneihin, kuten Kiinaan ja Intiaan. Tämä vaikeuttaisi Venäjän tilannetta entisestään, mutta aiheuttaisi merkittäviä kansainväliä häiriöitä.

Washingtonin painostuksesta huolimatta Venäjä on jatkanut hyökkäystään länsimielistä naapuriaan vastaan.

Putin sanoi perjantaina haluavansa rauhaa, mutta hänen vaatimuksensa lähes kolmen ja puolen vuoden konfliktin lopettamista varten ovat "muuttumattomat".

"Tarvitsemme kestävän ja vakaan rauhan vankalla pohjalla, joka tyydyttää sekä Venäjän että Ukrainan taarpeet ja varmistaa molempien maiden turvallisuuden", Putin kertoi toimittajille.