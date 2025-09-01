GAZAN SOTA
1 minuuttia lukemista
Valtonen: Suomi avoin EU:n ja Israelin välisen sopimuksen jäädyttämiselle
Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) sanoi Suomen suhtautuvan EU:n ja Israelin välisen assosiaatiosopimuksen jäädyttämiseen avoimesti. Aiemmin Suomi on ollut sopimuksen jäädyttämistä vastaan.
Valtonen: Suomi avoin EU:n ja Israelin välisen sopimuksen jäädyttämiselle
Ulkoministerin kanta sopimuksen jäädyttämiseen näyttäisi muuttuneen hiljattain. / Getty Images
1. syyskuuta 2025

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) sanoi lauantaina Suomen olevan avoin EU:n ja Israelin välisen assosiaatiosopimuksen jäädyttämiselle. Hän kommentoi aihetta Kööpenhaminan epävirallisessa ulkoministerikokouksessa lauantaina.

Ulkoministerin kanta näyttää muuttuneen hiljattain - vielä heinäkuussa Valtosen valtiosihteeri Panu Rajala oli sanonut Suomen vastustavan sopimuksen jäädyttämistä.

Assosiaatiosopimus takaa Israelille muun muassa tullivapauden ja mahdollisuuden päästä mukaan EU:n hankkeisiin. EU on Israelin tärkein kauppakumppani, ja sopimus on maalle tärkeä.

Assosiaatiosopimuksen toinen artikla edellyttää molempia osapuolia noudattamaan kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia.

Suositeltu

Muun muassa kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö Amnesty International on sanonut Israelin rikkovan artiklaa selkeästi ja kutsui EU:n tekemää tarkistusta sopimuksesta “araksi”.

Tanskan pääministeri Mette Fredriksen sanoi lauantaina maan yrittävän saada muut jäsenmaat tukemaan EU:n assosiaatiosopimuksen kauppaa koskevan osan jäädyttämistä, kunnes Israelin hallitus muuttaa käytöstään ”merkittävästi”.

Kansainvälinen paine Israelia kohtaan on noussut viimeaikoina kansanmurhan kohta kestettyä Gazassa kaksi vuotta. Israel on surmannut tänä aikana yli 63 000 ihmistä saarretulla kaistaleella. Suurin osa heistä on naisia ja lapsia.

Israel on myös rajoittanut merkittävästi avustuksen tuomista Gazaan ja aiheuttanut näin nälänhätää alueella.

Löydä
Iranin isku tuhosi Israelin johtavan tiedeinstituutin Tel Avivissa Israelin tapettua tiedemiehiä
Israelin ja Iranin välisen konfliktin jälkeen laittomien rajanylitysten määrässä ei ole havaittu nousua: Turkki
Iran purkaa raivoa IAEA:n pääjohtajaa kohtaan, kutsuen häntä Israelin 'hyökkäyssodan kumppaniksi'
Yhdysvallat siirtää sotilaallisia resursseja ja rajoittaa pääsyä sen suurimpaan Lähi-idän tukikohtaan
Intia ottanut sikhien separatistiliikkeen kohteeksi Pohjois-Amerikassa: Kanada
Iskeäkö vaiko ei: Trumpin Iran-dilemma paljastaa syvän repeämän MAGA-kannattajien keskuudessa
Kirjoittanut Sadiq S Bhat
Pohjois-Korea tulee Iranin tueksi, kutsuu Israelia "rauhan syöpäkasvaimeksi"
Trump ylistää Asim Muniria, sanoo keskustelleensa Iranista Pakistanin armeijan päällikön kanssa
Intia-Pakistan tulitaukoa ei saavutettu Yhdysvaltain välityksellä, vaan sotilaallisten neuvottelujen kautta: Modi kertoo Trumpille
Israel on iskenyt Imam Hussein -yliopistoon Teheranissa
Iranin ohjukset vahingoittivat rakennusta ja aiheuttivat tulipaloja Israelissa
Trump kiistää Yhdysvaltojen oman tiedustelun Iranista ja väittää, että Teheran oli 'hyvin lähellä' ydinaseita
Israelin armeija sanoo surmanneensa juuri nimitetyn iranilaisen kenraalin
Venäjän yöllinen hyökkäys Kiovaan tappoi 14 ja haavoitti 44, Ukrainan ministeri sanoo
Entinen Syyrian hallinnon lääkäri sai elinkautisen tuomion Saksassa
Kurkistus TRT Globaliin. Jaa palautteesi!
Contact us