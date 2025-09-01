Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) sanoi lauantaina Suomen olevan avoin EU:n ja Israelin välisen assosiaatiosopimuksen jäädyttämiselle. Hän kommentoi aihetta Kööpenhaminan epävirallisessa ulkoministerikokouksessa lauantaina.
Ulkoministerin kanta näyttää muuttuneen hiljattain - vielä heinäkuussa Valtosen valtiosihteeri Panu Rajala oli sanonut Suomen vastustavan sopimuksen jäädyttämistä.
Assosiaatiosopimus takaa Israelille muun muassa tullivapauden ja mahdollisuuden päästä mukaan EU:n hankkeisiin. EU on Israelin tärkein kauppakumppani, ja sopimus on maalle tärkeä.
Assosiaatiosopimuksen toinen artikla edellyttää molempia osapuolia noudattamaan kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia.
Muun muassa kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö Amnesty International on sanonut Israelin rikkovan artiklaa selkeästi ja kutsui EU:n tekemää tarkistusta sopimuksesta “araksi”.
Tanskan pääministeri Mette Fredriksen sanoi lauantaina maan yrittävän saada muut jäsenmaat tukemaan EU:n assosiaatiosopimuksen kauppaa koskevan osan jäädyttämistä, kunnes Israelin hallitus muuttaa käytöstään ”merkittävästi”.
Kansainvälinen paine Israelia kohtaan on noussut viimeaikoina kansanmurhan kohta kestettyä Gazassa kaksi vuotta. Israel on surmannut tänä aikana yli 63 000 ihmistä saarretulla kaistaleella. Suurin osa heistä on naisia ja lapsia.
Israel on myös rajoittanut merkittävästi avustuksen tuomista Gazaan ja aiheuttanut näin nälänhätää alueella.