Israelin puolustusministeri Israel Katz on hyväksynyt suunnitelman Gaza Cityn miehittämiseksi, paikallismedia raportoi keskiviikkona.
Julkisen yleisradioyhtiön KAN:in mukaan Katz nimesi suunnitelman Gideonin vaunut B:ksi viitaten toukokuussa käynnistettyyn maahyökkäykseen, jonka tarkoituksena oli laajentaa alueen miehitystä ja siirtää palestiinalaiset kokonaan pois Gazan pohjoisosasta.
“Osana suunnitelmaa annetaan tarvittavat reserviläisten kutsukäskyt hyökkäyksen toteuttamiseksi”, yleisradioyhtiö kertoi, kuitenkaan tarkentamatta tarvittavien joukkojen määrää.
Suunnitelma esitetään myöhemmin turvallisuuskabinetin hyväksyttäväksi.
Channel 12:n mukaan hätätilassa tehdyt kutsunnat, jotka tunnetaan nimellä “Order 8,” on jo annettu Israelin armeijan toimesta, ja kymmeniä tuhansia reserviläissotilaita odotetaan kutsuttavan palvelukseen tulevina päivinä.
Nimettömänä pysytellyt viranomainen kertoi, että ensi kuussa 50 000 reserviläistä saa kutsunnat, mikä lähes kaksinkertaistaa aktiivisten reserviläisten kokonaismäärän 120 000:een.
Tiistaina Israelin esikuntapäällikkö Eyal Zamir esitteli miehityssuunnitelman vaiheet, mukaan lukien Israelin joukkojen vahvistamisen Gazan pohjoisosassa.
Gazan miehitys
Israelin hallitus hyväksyi 8. elokuuta Netanjahun suunnitelman Gazan asteittaisesta miehittämisestä, alkaen Gaza Citystä.
Suunnitelman mukaan noin miljoona palestiinalaista siirrettäisiin pois Gaza Citystä etelään, minkä jälkeen kaupunki ympäröitäisiin ja asuinalueille tehtäisiin hyökkäyksiä.
Osana tätä suunnitelmaa armeija aloitti suuren hyökkäyksen 11. elokuuta Gazan Zeitounin kaupunginosassa, silminnäkijät kertoivat Anadolu Agencylle.
Hyökkäykseen kuului kotien tuhoamista pommeilla varustetuilla roboteilla, tykistötulitusta, summittaista ampumista ja pakkosiirtoja.
Israelin miehityksen valmistelut jatkuvat huolimatta epäsuorista tulitaukoneuvotteluista palestiinalaisryhmä Hamasin kanssa, joka on suostunut 60 päivän sotatoimien keskeytykseen Egyptin ja Qatarin esittämän ehdotuksen mukaisesti.
Israel on tappanut lähes 62 100 palestiinalaista Gazassa lokakuusta 2023 lähtien. Sotilaallinen hyökkäys on tuhonnut alueen, joka kärsii nälänhädästä.
Viime marraskuussa Kansainvälinen rikostuomioistuin antoi pidätysmääräykset Netanjahusta ja hänen entisestä puolustusministeristään Yoav Gallantista sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan Gazassa.
Israelia vastaan on myös vireillä kansanmurhasyyte Kansainvälisessä tuomioistuimessa sodastaan alueella.