Pakistanin tiedotusministeri Attaullah Tarar sanoi, että Intia joutuu kohtaamaan Pakistanin "erittäin rajun vastauksen", sen jälkeen kun Intia laukaisi ohjuksia useisiin kohteisiin Pakistanin hallinnoimalla alueella varhain keskiviikkona, surmaten ainakin kahdeksan ihmistä, mukaan lukien lapsen Pakistanin viranomaisten mukaan.

"Nykyisen tilanteen osalta me reagoimme. Alustavien tietojen mukaan olemme ampuneet alas kaksi intialaista konetta, ja on selvää, että Intia on hyökkääjä ja provokaattori", Tarar kertoi brittiläiselle Sky News -kanavalle.

Intian ohjukset iskivät kohteisiin Pakistanin hallinnoimassa Kashmirissa sekä maan itäisessä Punjabin maakunnassa. Yksi isku osui moskeijaan Bahawalpurin kaupungissa Punjabissa, jossa lapsi sai surmansa ja nainen sekä mies loukkaantuivat.