Yhdysvaltain presidentti Donald Trump jakoi Truth Social -alustallaan viestin, jossa todettiin, että Ukrainan on oltava valmis luovuttamaan osa alueistaan Venäjälle.

“Ukrainan on oltava valmis menettämään osa alueistaan Venäjälle; muuten, mitä pidempään sota jatkuu, sitä enemmän maata he menettävät!” sunnuntaisessa viestissä sanottiin.

Aiemmin Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio totesi, että sekä Venäjän että Ukrainan on tehtävä “myönnytyksiä” rauhansopimuksen saavuttamiseksi.

“Et voi saada rauhansopimusta kahden sotivan osapuolen välille, elleivät molemmat osapuolet suostu luopumaan jostain. Muuten, jos toinen osapuoli saa kaiken haluamansa, sitä ei kutsuta rauhansopimukseksi. Sitä kutsutaan antautumiseksi”, hän sanoi Fox Newsille.

Rubio nosti esiin keskeisiä kysymyksiä perjantain huippukokouksesta Anchoragessa, Alaskassa, jossa Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin keskustelivat. Hän mainitsi muun muassa “territoriaalisten rajojen määrittelyn, pitkän aikavälin turvallisuustakuut ja sen, minkälaisiin sotilasliittoihin Ukraina voi liittyä.”

Rubio lisäsi, että alueelliset päätökset kuuluvat lopulta Ukrainalle.

“Se on heidän alueensa. Se on heidän maansa”, hän sanoi.

Trump ja Putin pitivät kolmen tunnin suljetun kokouksen Alaskassa, ja Putin sanoi, että he pääsivät “yhteisymmärrykseen.”