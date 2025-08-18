Yhdysvaltain presidentti Donald Trump jakoi Truth Social -alustallaan viestin, jossa todettiin, että Ukrainan on oltava valmis luovuttamaan osa alueistaan Venäjälle.
“Ukrainan on oltava valmis menettämään osa alueistaan Venäjälle; muuten, mitä pidempään sota jatkuu, sitä enemmän maata he menettävät!” sunnuntaisessa viestissä sanottiin.
Aiemmin Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio totesi, että sekä Venäjän että Ukrainan on tehtävä “myönnytyksiä” rauhansopimuksen saavuttamiseksi.
“Et voi saada rauhansopimusta kahden sotivan osapuolen välille, elleivät molemmat osapuolet suostu luopumaan jostain. Muuten, jos toinen osapuoli saa kaiken haluamansa, sitä ei kutsuta rauhansopimukseksi. Sitä kutsutaan antautumiseksi”, hän sanoi Fox Newsille.
Rubio nosti esiin keskeisiä kysymyksiä perjantain huippukokouksesta Anchoragessa, Alaskassa, jossa Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin keskustelivat. Hän mainitsi muun muassa “territoriaalisten rajojen määrittelyn, pitkän aikavälin turvallisuustakuut ja sen, minkälaisiin sotilasliittoihin Ukraina voi liittyä.”
Rubio lisäsi, että alueelliset päätökset kuuluvat lopulta Ukrainalle.
“Se on heidän alueensa. Se on heidän maansa”, hän sanoi.
Trump ja Putin pitivät kolmen tunnin suljetun kokouksen Alaskassa, ja Putin sanoi, että he pääsivät “yhteisymmärrykseen.”
Huippukokouksen jälkeen Trump kertoi Fox Newsille, että merkittävistä asioista oli sovittu, ja vain pieniä yksityiskohtia jäi jäljelle.
Valkoisen talon tapaaminen
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tapaa Trumpin Valkoisessa talossa maanantaina keskustellakseen ehdotuksista.
Ryhmä Euroopan johtajia ja Naton pääsihteeri matkustavat maanantaina Washingtoniin osallistuakseen Ukrainan tilanteesta käytäviin neuvotteluihin.
Ranskan presidentti Emmanuel Macron, Italian pääministeri Giorgia Meloni, Saksan liittokansleri Friedrich Merz, Suomen presidentti Alexander Stubb, Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Naton pääsihteeri Mark Rutte ovat kaikki mukana tapaamisessa.
Erillisessä Truth Social -julkaisussa sunnuntaina Trump arvosteli mediassa esitettyjä väitteitä, joiden mukaan hän olisi kärsinyt “merkittävän tappion” salliessaan Putinin pitää suuren huippukokouksen Yhdysvalloissa.
Hän sanoi, että Putin “olisi mieluummin pitänyt kokouksen missä tahansa muualla kuin Yhdysvalloissa, ja valeuutiset tietävät tämän. Se oli merkittävä kiistakysymys!”