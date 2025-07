Kolmen kuukauden ikäinen Yahya al-Najjar menehtyi Gazan sairaalassa vietettyään neljä päivää ilman vauvanruokaa, selviytyen ainoastaan anis-teellä. Tapaus heijastaa pahenevaa nälänhätää, joka uhkaa tuhansia lapsia saarretussa Gazassa.

Yahyan vanhemmat kertoivat etsineensä vauvanruokaa ja ravintolisiä, mutta niitä ei ollut saatavilla. He joutuivat syöttämään hänelle pelkästään anista – yrttiteetä, jota käytetään yleisesti alueella – yrittäessään epätoivoisesti pitää hänet hengissä.

Hänen kuihtunut kehonsa osoitti pian vakavan aliravitsemuksen merkkejä, kuten turvotusta ja esiin tulevia kylkiluita, minkä vuoksi hänet vietiin tehohoitoon. Hän menehtyi nälkään myöhään lauantai-iltana, silmännäkijät kertoivat.

Gazan terveysministeriö ilmoitti sunnuntaina, että Israelin saarto, joka on rajoittanut humanitaarisen avun pääsyä kaistaleelle lokakuusta 2023 lähtien, on johtanut 86 palestiinalaisen kuolemaan – joista 76 on lapsia – nälän ja aliravitsemuksen vuoksi.

Ministeriö kertoi, että vain 24 tunnin aikana 18 ihmistä kuoli nälkään, ja kuvasi tilannetta "hiljaiseksi joukkomurhaksi", joka tapahtuu pitkittyneen saarron alla.

Anista äidinmaidon korvikkeen sijaan

Yahyan äiti kertoi sunnuntaina, että hänen vauvansa vietti viimeiset neljä päiväänsä juoden vain vettä ja anisteetä, koska äidinmaidon korviketta ei ollut saatavilla.

"Hän imi jatkuvasti kättään", äiti kertoi kyynelten läpi, kuvaillen lapsensa selvää nälkää.

Hän kertoi lääkäreiden diagnosoineen Yahyalle aliravitsemuksen, kun hän vei hänet sairaalaan oireiden, kuten ripulin ja turvonneen vatsan, vuoksi. Hänen verensokerinsa laski pian, ja hänen tilansa heikkeni nopeasti.

Lääkärit kertoivat perheelle, että Yahya tarvitsi kipeästi äidinmaidon korviketta selviytyäkseen. Mutta koska kaikki rajanylityspaikat on suljettu humanitaarisilta ja kaupallisilta tavaroilta 2. maaliskuuta lähtien, korvike on kadonnut hyllyiltä Gazassa.

Äiti lisäsi, että Yahya oli aiemmin ollut sairaalahoidossa ja saanut siellä korviketta, mikä johti hetkelliseen toipumiseen. Kun varastot loppuivat, hänen tilansa jälleen huononi.

‘Kuoli aliravitsemukseen’

Yahyan setä, Anan al-Najjar, kertoi myös, että vauva oli elänyt pelkällä vedellä ja anis-teellä syntymästään lähtien jatkuvan korvikepulan vuoksi.

"Kolmeen kuukauteen Gazassa ei ole ollut korviketta", hän sanoi sunnuntaina. "Mitä tämä lapsi teki ansaitakseen kuoleman vain siksi, ettei korviketta voitu toimittaa hänelle?"

Hän kertoi, että Yahya ei kärsinyt mistään muusta sairaudesta kuin aliravitsemuksesta. Hänen äitinsä, joka oli myös aliravittu, ei pystynyt imettämään, eikä vaihtoehtoja ollut saatavilla.

Hän vetosi kansainväliseen yhteisöön toimimaan kiireellisesti ja toimittamaan korviketta Gazaan estääkseen lisää kuolemia.

Käärittynä valkoiseen hautauskankaaseen Yahya kannettiin isänsä, Fadi al-Najjarin, käsivarsilla hautaan – hänen pieni kehonsa ilman vastasyntyneille usein annettuja uusia vaatteita. Surun murtama isä ei kyennyt puhumaan ja itki hiljaa laskiessaan lapsensa lepoon.

Ihmisoikeusjärjestö: nälkäpolitiikka jatkuu

Euro-Med Human Rights Monitor kertoi maanantaina, että Yahya oli 75. lapsi Gazassa, joka kuoli nälkään tai äidinmaidon korvikkeen puutteeseen.

Järjestön julkaisemassa videossa näkyi vauvan heikko keho turvonneen vatsan ja ulkonevien luiden kera. Video korosti Israelin "tietoisen nälkäpolitiikan" vaikutuksia Gazan 2,4 miljoonalle asukkaalle.

Järjestö raportoi myös, että toinen vain 35 päivän ikäinen vauva kuoli hieman ennen Yahyaa samojen syiden vuoksi.

Järjestö varoitti, että nämä eivät tule olemaan viimeiset lapset, jotka kuolevat, ellei nälkäpolitiikkaa lopeteta.

‘He pyörtyvät nälästä’

Järjestö lisäsi, että nälänhätä vaikuttaa kaikkiin ikäryhmiin Gazassa, ja "sadat lapset, naiset ja vanhukset pyörtyvät vakavan nälän vuoksi".

"On vain ajan kysymys, ennen kuin todistamme massakuolemia nälän vuoksi", se varoitti.

Viimeisen viikon aikana palestiinalaisaktivistit ovat raportoineet ihmisistä, jotka pyörtyvät kaduille nälän vuoksi. Gazasta raportoivat toimittajat ovat myös vahvistaneet nähneensä useita tällaisia tapauksia – ja kokeneet itse nälän vaikutukset.

2. maaliskuuta lähtien Israel on sulkenut kaikki Gazan rajanylityspaikat, estäen ruoan, lääkkeiden ja humanitaarisen avun pääsyn alueelle.

Gazan hallituksen tiedotustoimiston mukaan noin 650 000 lasta on vaarassa kuolla nälkään ja aliravitsemukseen, ja noin 60 000 raskaana olevaa naista kohtaa vakavia riskejä ruoan ja perusterveydenhuollon puutteen vuoksi.

Israel on tappanut Gazassa lokakuusta 2023 lähtien yli 59 000 palestiinalaista, joista suurin osa on naisia ja lapsia. Sotilaallinen kampanja on tuhonnut alueen, romahduttanut terveydenhuoltojärjestelmän ja johtanut vakavaan ruokapulaan.