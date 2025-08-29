MAAILMA
EU:n ulkopolitiikan johtaja Iranille: diplomaattinen ovi edelleen auki ydinneuvotteluille
EU:n ulkopolitiikan johtaja Kaja Kallas korostaa, että tämä ajanjakso tarjoaa myös tärkeän mahdollisuuden diplomaattisten ratkaisujen löytämiseksi Iranin ydinohjelmaan.
EU:n Kaja Kallas on korostanut, että 30 päivän määräaika tarjoaa mahdollisuuden diplomaattiseen ratkaisuun Iranin kanssa. (Kuva: AP) / AP
29. elokuuta 2025

Euroopan suurvallat ovat käynnistäneet 30 päivän aikarajan, jonka jälkeen YK:n sanktiot voisivat tulla uudelleen voimaan Irania vastaan. EU:n ulkopolitiikan johtaja Kaja Kallas kuitenkin korosti, että tämä ajanjakso tarjoaa myös tärkeän mahdollisuuden diplomatialle.

”Olemme siirtymässä uuteen vaiheeseen näiden 30 päivän aikana, mikä antaa meille myös mahdollisuuden löytää diplomaattisia ratkaisuja tilanteeseen”, Kallas sanoi toimittajille perjantaina. ”Meillä on nämä 30 päivää aikaa selvittää asiat.”

Ranska, Britannia ja Saksa ryhtyivät tähän toimenpiteeseen viikkojen varoitusten jälkeen, jotka koskivat Iranin väitettyjä rikkomuksia vuoden 2015 ydinsopimusta vastaan. Sopimuksessa Teheran sitoutui rajoittamaan ydinohjelmaansa vastineeksi kansainvälisten sanktioiden lieventämisestä. Mekanismi mahdollistaa sanktioiden palauttamisen, jos Iranin todetaan toimineen sopimuksen vastaiseksi.

‘Iran vastaa asianmukaisesti’

Iran reagoi aiemmin varovaisesti 30 päivän ehdotukseen ja varoitti, että se ”vastaa asianmukaisesti” toimenpiteeseen. Tämä herätti huolta siitä, että askel voisi vaarantaa vuosien ajan jatkuneen diplomatian, joka on tähdännyt ydinkriisin rauhanomaiseen ratkaisuun.

Eurooppalaiset viranomaiset ovat kuitenkin varovaisen optimistisia.

YK on kuvannut seuraavia 30 päivää ”mahdollisuuksien ikkunaksi” uuden sopimuksen aikaansaamiseksi.

Ranskan ulkoministeri Jean-Noel Barrot korosti tarvetta hillitä kiireellisesti Iranin ydinasekehitystä, mutta painotti samalla, että tämä toimenpide ”ei tarkoita diplomatian loppua.”

Tulevien viikkojen odotetaan olevan intensiivisen diplomaattisen toiminnan aikaa, kun Euroopan suurvallat pyrkivät välttämään uuden konfliktin ja saavuttamaan kompromissin Teheranin kanssa ennen kuin sanktiot automaattisesti astuvat uudelleen voimaan.

