Vuonna 2024 12,4 prosenttia yli 16-vuotiaista suomalaisista ilmoitti Eurostatin tutkimuksessa jääneensä ilman tarvitsemaansa lääkärintarkastusta tai hoitoa joko taloudellisten syiden, pitkien jonojen tai hoitopaikan etäisyyden vuoksi.

Prosentti oli toisiksi huonoin vertailluista EU-maista - vain Kreikan luvut olivat surkeammat, 21,9 prosenttia. Heti Suomen kintereillä oli Viro 11,2 prosentilla.

EU:n keskiarvo oli 3,6 prosenttia, minkä Suomi ylitti roimasti. Hallituksen leikkaukset terveydenhuollosta ja terveydenhuollon maksujen korotukset ovat aiheuttaneet paljon keskustelua Suomessa.