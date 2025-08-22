MAAILMA
Suomi pärjäsi surkeasti Eurostatin vertailussa terveydenhuollon saatavuudesta
Vain Kreikka pärjäsi EU-vertailussa Suomea huonommin.
15 tuntia sitten

Vuonna 2024 12,4 prosenttia yli 16-vuotiaista suomalaisista ilmoitti Eurostatin tutkimuksessa jääneensä ilman tarvitsemaansa lääkärintarkastusta tai hoitoa joko taloudellisten syiden, pitkien jonojen tai hoitopaikan etäisyyden vuoksi.

Prosentti oli toisiksi huonoin vertailluista EU-maista - vain Kreikan luvut olivat surkeammat, 21,9 prosenttia. Heti Suomen kintereillä oli Viro 11,2 prosentilla.

EU:n keskiarvo oli 3,6 prosenttia, minkä Suomi ylitti roimasti. Hallituksen leikkaukset terveydenhuollosta ja terveydenhuollon maksujen korotukset ovat aiheuttaneet paljon keskustelua Suomessa.

Eurostatin tilastojen luvut perustuvat tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden omaan arvioon terveydenhuollon saatavuudesta. Tutkimuksessa kysyttiin, oliko henkilö tarvinnut viimeisen 12 kuukauden aikana lääkärintarkistusta tai hoitoa, mutta ei saanut sitä tai hakeutunut siihen.

Tutkimuksessa parhaiten pärjäsivät Kypros, Malta ja Tšekki.

Myös Saksa ja Alankomaat sijoittuivat hyvin.

