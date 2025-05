Pakistanin armeija on suorittanut laajamittaisia sotaharjoituksia kiristyneiden jännitteiden keskellä itäisen naapurinsa Intian kanssa, valtion omistama media kertoo.

Sotaharjoituksiin kuuluu "nykyaikaisen aseistuksen käytännön esittelyä sotastrategian mukaisesti, jossa upseerit ja sotilaat osoittavat aktiivisesti ammatillisia taitojaan harjoitusten aikana", Radio Pakistan raportoi torstaina viitaten turvallisuuslähteisiin.

"Näiden sotaharjoitusten ensisijainen tavoite on antaa vahva ja päättäväinen vastaus vihollisen mahdolliseen aggressioon", valtion omistama radiokanava totesi.

Turvallisuuslähteiden mukaan harjoitukset pidetään Sialkotin, Narowalin ja Zafarwalin alueilla Koillis-Punjabissa, lähellä Intian kanssa olevaa "työskentelyrajaa".

Kriisipesäke

Pakistanin lähettiläs Yhdysvalloissa on kehottanut presidentti Donald Trumpia auttamaan jännitteiden lieventämisessä Intian kanssa median mukaan.

Haastattelussa Newsweek-lehdelle Pakistanin suurlähettiläs Washingtonissa, Rizwan Saeed Sheikh, kuvaili Kashmirin kysymystä "kriisipesäkkeeksi" ja sanoi, että Pakistan tarvitsee rauhanomaiset naapuruussuhteet Intian kanssa.

"Jos meillä on presidentti, joka tavoittelee rauhaa maailmassa tämän hallinnon aikana ja haluaa jättää perinnön rauhanrakentajana tai sotien lopettajana, en usko, että on olemassa mitään suurempaa tai räikeämpää kriisipesäkettä, erityisesti ydinaseiden näkökulmasta, kuin Kashmir", Sheikh totesi lehdelle.

Kaksi kuumuuden lähdettä

Pakistanin hallinnoiman Kashmirin hallitus on sulkenut kaikki alueen uskonnolliset seminaarit kymmeneksi päiväksi viranomaisten mukaan, peläten niiden joutuvan Intian iskujen kohteeksi.

Islamabad väittää, että sillä on luotettavaa tiedustelutietoa Intian aikeista aloittaa sotilaallinen operaatio pian, kun taas New Delhi syyttää Pakistanin kansalaisten, joilla on yhteyksiä islamistisiin järjestöihin, olevan vastuussa hyökkäyksestä turisteja kohtaan.

Pakistanin Kashmirin uskontoasioiden osaston johtaja Hafiz Nazir Ahmad kertoi Reutersille, että turvallisuusviranomaiset pelkäävät Intian joukkojen voivan kohdistaa iskuja seminaareihin ja leimata ne 'militanttien koulutuskeskuksiksi'.

Reutersin näkemässä ilmoituksessa, joka on päivätty 30. huhtikuuta, mainittiin sulkemisen syyksi vain helleaalto.

"Tällä hetkellä kohtaamme kahdenlaista kuumuutta — säästä aiheutuvaa ja (Intian pääministeri) Modista aiheutuvaa", Ahmad sanoi ilmoituksesta, lisäten, että hyökkäysriskiä ei mainittu paniikin välttämiseksi.