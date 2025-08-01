MAAILMA
Suomesta poistettu tänä vuonna ennätysmäärä ulkomaalaisia
Viranomaiset ovat poistaneet Suomesta tammi-kesäkuussa 1 374 ulkomaalaista, mikä on 32 prosenttia enemmän kuin samaan aikaan viime vuonna.
Poliisi on vahvistanut tänä vuonna ulkomaalaisvalvontaa. / Reuters
Poliisi on poistanut maasta tänä vuonna ennätykselliset 1 374 ulkomaalaista, tarkoittaen 32 prosentin kasvua verrattuna samaan tammi-kesäkuun ajanjaksoon viime vuonna.

Asiasta raportoi Uutissuomalainen.

Eniten maasta poistettiin EU-maiden Viron ja Romanian kansalaisia. Seuraavaksi eniten tilastoissa näkyi Venäjän, Irakin ja Turkin kansalaisia.

Poliisi kertoo maastapoistamisien määrän kasvun liittyvän tehostettuun ulkomaalaisvalvontaan, mikä liittyy Petteri Orpon (kok.) hallituksen tavoitteisiin.

Hallitus on ajanut lainsäädäntöä, joka muun muassa vaikeuttaa Suomen kansalaisuuden saamista ja rajoittaa työnsä menettäneiden ulkomaalaisten oleskeluoikeutta Suomessa.

Poliisihallituksen tilastot eivät kerro, mistä syystä henkilöt on poistettu maasta. Maasta poistaminen saatetaan tehdä rikokseen syyllistymisen vuoksi tai kielteisen turvapaikkapäätöksen tai oleskelulupaan liittyvien ongelmien takia.

