Poliisi kertoo maastapoistamisien määrän kasvun liittyvän tehostettuun ulkomaalaisvalvontaan, mikä liittyy Petteri Orpon (kok.) hallituksen tavoitteisiin.

Hallitus on ajanut lainsäädäntöä, joka muun muassa vaikeuttaa Suomen kansalaisuuden saamista ja rajoittaa työnsä menettäneiden ulkomaalaisten oleskeluoikeutta Suomessa.

Poliisihallituksen tilastot eivät kerro, mistä syystä henkilöt on poistettu maasta. Maasta poistaminen saatetaan tehdä rikokseen syyllistymisen vuoksi tai kielteisen turvapaikkapäätöksen tai oleskelulupaan liittyvien ongelmien takia.