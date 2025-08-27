MAAILMA
Epäillyn ukrainalaisen taisteludroonin osia löytyi virolaiselta pellolta
Drooni räjähti pudotessaan virolaiselle pellolle. Tapauksesta ei aiheutunut henkilövahinkoja.
Droonitehdas Ukrainassa. Kuvan drooni ei liity tapaukseen. / AP
27. elokuuta 2025

Epäillyn ukrainalaisen taisteludroonin osia löytyi maanantaina pellolta Tarton läheltä, Viron turvallisuuspoliisi kertoi eilen tiedotustilaisuudessa.

Drooni oli räjähtänyt osuessaan maahan ja jättänyt jälkeensä kraaterin. Henkilövahingoilta vältyttiin. Droonin osat löysi virolainen maanviljelijä.

Asiasta raportoi muun muassa Viron yleisradioyhtiö ERR.

“Meillä on syytä uskoa, että kyseessä oli ukrainalainen drooni, joka oli matkalla Venäjän puolelle”, Viron turvallisuuspoliisin pääjohtaja Margo Palloson sanoi.

Pallosonin mukaan drooni oli eksynyt reitiltään Venäjän GPS-häirinnän vuoksi.

“Tällä hetkellä mikään ei viittaa siihen, että kyseessä olisi venäläinen drooni”, hän lisäsi.

Palloson sanoi, että drooni oli mahdollisesti tullut Viron ilmatilaan joko Venäjän tai Latvian puolelta.

