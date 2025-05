YK:n turvallisuusneuvosto on pitänyt suljettujen ovien takana Pakistanin koolle kutsuman kokouksen. Pakistan on tällä hetkellä yksi vaikutusvaltaisen 15-jäsenisen neuvoston ei-pysyvistä jäsenistä. Pakistan ja Intia ovat ajautuneet sotilaallisten jännitteiden partaalle Kashmirin hyökkäyksen ja New Delhin päätöksen jälkeen keskeyttää tärkeä vesistöjä koskeva sopimus Islamabadin kanssa.

Pakistanin YK-lähettiläs Asim Iftikhar kertoi myöhään maanantaina medialle, että hänen maansa tavoitteet olivat "pääosin saavutettuja".

"Useat [neuvoston] jäsenet tunnustivat tarpeen ratkaista kaikki kysymykset rauhanomaisesti, mukaan lukien Jammu ja Kashmir -kiista, YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien ja Kashmirin kansan toiveiden mukaisesti”, Iftikhar sanoi.

"Oli myös selkeä käsitys siitä, että alueellista vakautta ei voida ylläpitää yksipuolisilla toimilla, vaan se vaatii periaatteellista diplomatiaa, vuoropuhelua ja kansainvälisen oikeuden noudattamista."

Intia ei ole vielä vastannut YK:n turvallisuusneuvoston kokoukseen.

"Vesi on elämää, ei ase"

Jännitteet kärjistyivät 22. huhtikuuta tapahtuneen hyökkäyksen jälkeen, jossa 26 ihmistä, suurin osa heistä intialaisia hinduturisteja, surmattiin Pahalgamin kaupungissa Intian hallinnoimassa Kashmirissa. Intia syyttää hyökkäyksestä Pakistania, mutta ei ole esittänyt todisteita.

Islamabad kiistää syytökset ja vaatii puolueetonta tutkintaa.

Intia on vannonut estävänsä "jokaisen vesipisaran" virtaamisen Pakistaniin keskeyttämällä vuoden 1960 Indus-vesisopimuksen.

Islamabad, joka sanoo veden pysäyttämisen miljoonilta ihmisiltään olevan "sotatoimi", on asettanut armeijansa korkeaan valmiustilaan, erityisesti sen jälkeen, kun ministeri Attaullah Tarar viittasi tiedustelutietoihin, joiden mukaan Intia voisi aloittaa sodan milloin tahansa.

Pakistan ilmoitti tehneensä valituksen YK:n turvallisuusneuvostolle Intian päätöksestä keskeyttää Indus-vesisopimus.

"Olemme varoittaneet Intian yksipuolisesta päätöksestä keskeyttää Indus-vesisopimus, joka on Maailmanpankin välittämä ja jopa sotien aikana voimassa ollut oikeudellisesti sitova sopimus", Iftikhar sanoi.

"Vesi on elämää, ei ase. Nämä joet elättävät yli 240 miljoonaa pakistanilaista, ja jokainen yritys häiritä niiden virtausta on aggressiota. Tällaisen ennakkotapauksen salliminen vaarantaisi jokaisen alajuoksun valtion”, hän lisäsi.

Iftikhar totesi, että YK:n turvallisuusneuvostolle muistutettiin Kashmirin kiistan olevan keskeinen tekijä Etelä-Aasian epävakaudessa.

"Kashmirin kansa kohtaa edelleen vakavia ihmisoikeusloukkauksia, laittomia teloituksia, mielivaltaisia pidätyksiä, pakotettuja katoamisia, kidutusta, kotien tuhoamisia – kuten nyt näemme – ilmaisun ja median rajoituksia sekä järjestelmällistä itsemääräämisoikeuden kieltämistä", hän sanoi.

Intian "perusteettomat syytökset" Pakistania vastaan

Ennen YK:n turvallisuusneuvoston kokousta Pakistan sai tukea 57 jäsenen Islamilaiselta yhteistyöjärjestöltä (OIC), joka totesi, että Intian "perusteettomat syytökset Pakistanin islamilaista tasavaltaa vastaan" ovat keskeinen tekijä Etelä-Aasian jännitteiden kärjistymisessä.

OIC kehotti myös ratkaisemaan Kashmirin kiistan YK:n turvallisuusneuvoston asiaankuuluvien päätöslauselmien mukaisesti, jotka suosittelevat kansanäänestystä muslimienemmistöisellä alueella, joka on jaettu Intian ja Pakistanin kesken, molempien maiden väittäessä omistavansa sen kokonaan.

Maat ovat käyneet kaksi kolmesta sodastaan tämän Himalajan alueen vuoksi, ja niiden suhteet ovat muotoutuneet konfliktien, aggressiivisen diplomatian ja molemminpuolisen epäluottamuksen kautta, pääasiassa Kashmirin kilpailevien vaatimusten vuoksi.

Kapinalliset Intian hallitsemassa Kashmirissa ovat taistelleet New Delhin hallintoa vastaan vuodesta 1989. Monet muslimikashmirilaiset tukevat ajatusta alueen yhdistämisestä joko Pakistanin hallintaan tai itsenäiseksi valtioksi.

Kymmeniä tuhansia ihmisiä, suurin osa heistä kashmirilaisia siviilejä, on kuollut kiistellyllä alueella, jonne Intia on sijoittanut noin 500 000 sotilasta.