Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kertoi Ylen pääministerin haasatattelutunnilla sunnuntaina, että Suomi selvittää parhaillaan, miten sairaalahoitoa tarvitsevia gazalaislapsia voisi tuoda Suomeen.
Kyse olisi Orpon mukaan kuitenkin vain mahdollisesti kymmenistä lapsista.
Gazan sodan alettua lokakuussa 2023, EU-maat kuten Irlanti, Espanja, Italia ja Romania ovat ottaneet vastaan yli 200 sodassa loukkaantunutta lasta Gazan kaistaleelta, brittiläinen the Observer -lehti kertoo.
Suurin osa yhteensä 5 000 evakuoidusta lapsesta on kuitenkin viety muihin maihin alueella, kuten Egyptiin, Yhdistyneisiin arabiemiraatteihin, Jordaniaan, Qatariin ja Libanoniin hoidettavaksi.
Orpo totesi haastattelussa, että gazalaislasten evakuoiminen ja heidän saaminen ulos saarretulta kaistaleelta olisi vaikeaa.
“Jos meillä on mahdollisuus auttaa myös tällä tavalla, niin me sen toteutamme. En voi sitä suoralta kädeltä luvata, mutta tahtotila on olemassa,”, Orpo sanoi.