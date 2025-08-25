Pohjois-Pakistanin jatkuvat sateet ja raivoavat tulvat ovat jo tuhonneet suuren osan infrastruktuurista ja viljelysmaista, mukaan lukien satoja taloja, teitä ja siltoja, sekä vieneet mukanaan karjaa.

Koettelemuksista kärsivät ihmiset kohtaavat nyt vielä pahemman tilanteen: veden kautta leviävien ja muiden sairauksien puhkeamisen sekä psykologisia traumoja.

Odotettu tautien puhkeaminen on saanut hallituksen terveysviranomaiset ja kansalaisjärjestöt perustamaan väliaikaisia klinikoita ja lääkintäleirejä erityisesti luoteisen Khyber Pakhtunkhwan maakunnan alueelle, jotta useiden vesivälitteisten ja ihosairauksien massiiviseen puhkeamiseen voitaisiin vastata.

Maakunnan katastrofinhallintaviranomaisten mukaan sateisiin ja tulviin liittyvät onnettomuudet ovat jo tappaneet yli 400 ihmistä maakunnassa sitten 15. elokuuta.

“Tulvien jälkeinen tilanne on vielä vaarallisempi, sillä tautien puhkeamisen uhka voi tappaa enemmän ihmisiä kuin itse tulvat”, varoitti Pakistanin lääkäriliiton pääsihteeri, tohtori Abdul Ghafoor Shoro.

Puhuessaan Anadolu-uutistoimistolle Shoro kehotti välittömän “ehkäisysuunnitelman” laatimista, johon sisältyy perusterveydenhuollon tarpeiden, kuten puhtaan juomaveden ja hygienian, tarjoaminen vaaran vähentämiseksi.

“Nykyisissä hygieniaolosuhteissa emme voi täysin estää tautien puhkeamista ja mahdollisia kuolemia, mutta älykäs ehkäisysuunnitelma voi merkittävästi vähentää toissijaisen katastrofin laajuutta”, hän totesi.