Pohjois-Pakistanin jatkuvat sateet ja raivoavat tulvat ovat jo tuhonneet suuren osan infrastruktuurista ja viljelysmaista, mukaan lukien satoja taloja, teitä ja siltoja, sekä vieneet mukanaan karjaa.
Koettelemuksista kärsivät ihmiset kohtaavat nyt vielä pahemman tilanteen: veden kautta leviävien ja muiden sairauksien puhkeamisen sekä psykologisia traumoja.
Odotettu tautien puhkeaminen on saanut hallituksen terveysviranomaiset ja kansalaisjärjestöt perustamaan väliaikaisia klinikoita ja lääkintäleirejä erityisesti luoteisen Khyber Pakhtunkhwan maakunnan alueelle, jotta useiden vesivälitteisten ja ihosairauksien massiiviseen puhkeamiseen voitaisiin vastata.
Maakunnan katastrofinhallintaviranomaisten mukaan sateisiin ja tulviin liittyvät onnettomuudet ovat jo tappaneet yli 400 ihmistä maakunnassa sitten 15. elokuuta.
“Tulvien jälkeinen tilanne on vielä vaarallisempi, sillä tautien puhkeamisen uhka voi tappaa enemmän ihmisiä kuin itse tulvat”, varoitti Pakistanin lääkäriliiton pääsihteeri, tohtori Abdul Ghafoor Shoro.
Puhuessaan Anadolu-uutistoimistolle Shoro kehotti välittömän “ehkäisysuunnitelman” laatimista, johon sisältyy perusterveydenhuollon tarpeiden, kuten puhtaan juomaveden ja hygienian, tarjoaminen vaaran vähentämiseksi.
“Nykyisissä hygieniaolosuhteissa emme voi täysin estää tautien puhkeamista ja mahdollisia kuolemia, mutta älykäs ehkäisysuunnitelma voi merkittävästi vähentää toissijaisen katastrofin laajuutta”, hän totesi.
Tuhansia jumissa
Tohtori Mohammad Zahid Latif, joka johtaa yhden maan suurimmista kansalaisjärjestöistä Al Khidmat Foundationin terveysosastoa kertoi, että vesivälitteiset ja ihosairaudet ovat jo lisääntyneet tulvista kärsivillä alueilla.
“Tuhannet ihmiset, pääasiassa lapset, ovat tulleet luoksemme ripulin, gastroenteriitin, denguekuumeen, malarian ja iho-ongelmien vuoksi. Tuhannet muut (joilla on samanlaisia vaivoja) ovat yhä jumissa syrjäisillä alueilla teiden tukkeutumisen ja siltojen tuhoutumisen vuoksi”, hän kertoi Anadolu-uutistoimistolle.
Latif huomautti, että lisääntymis- ja mielenterveyden tarpeet ovat toinen suuri ongelma, jonka kanssa kärsivä väestö kamppailee.
“Monia ihmisiä on tuotu luoksemme vakavan trauman ja stressihäiriön vuoksi, jotka johtuvat heidän kokemastaan katastrofista”, hän sanoi ja huomautti, että fyysinen kipu ja vammat paranevat viikoissa tai kuukausissa, mutta henkinen trauma kestää kauan.
Samaa mieltä oli myös maakunnan terveysosaston tiedottaja Ataullah Khan, joka kertoi, että hallitus on jo aloittanut toimenpiteet ongelman hillitsemiseksi.
“Tartuntatautien lisäksi ihmiset kärsivät myös traumasta ja akuutista stressihäiriöstä. Tämän ongelman ratkaisemiseksi maakunnan hallitus on lähettänyt koulutettuja psykiatreja tulvista kärsiville alueille yhteistyössä psykiatriyhdistysten kanssa”, Khan kertoi Anadolu-uutistoimistolle.