MAAILMA
2 minuuttia lukemista
Tulvien runtelemassa Pohjois-Pakistanissa uhkaa puhjeta tautiepidemia
Tulvien runtelemia alueita Pohjois-Pakistanissa odottaa terveyttä koskeva hätätila, kun ripuli, denguekuume, malaria ja katastrofin aiheuttamat traumat uhkaavat tuhansia.
Tulvien runtelemassa Pohjois-Pakistanissa uhkaa puhjeta tautiepidemia
Viranomaiset varoittavat tautien voivan vaatia enemmän henkiä kuin tulvat. / AP
25. elokuuta 2025

Pohjois-Pakistanin jatkuvat sateet ja raivoavat tulvat ovat jo tuhonneet suuren osan infrastruktuurista ja viljelysmaista, mukaan lukien satoja taloja, teitä ja siltoja, sekä vieneet mukanaan karjaa.

Koettelemuksista kärsivät ihmiset kohtaavat nyt vielä pahemman tilanteen: veden kautta leviävien ja muiden sairauksien puhkeamisen sekä psykologisia traumoja.

Odotettu tautien puhkeaminen on saanut hallituksen terveysviranomaiset ja kansalaisjärjestöt perustamaan väliaikaisia klinikoita ja lääkintäleirejä erityisesti luoteisen Khyber Pakhtunkhwan maakunnan alueelle, jotta useiden vesivälitteisten ja ihosairauksien massiiviseen puhkeamiseen voitaisiin vastata.

Maakunnan katastrofinhallintaviranomaisten mukaan sateisiin ja tulviin liittyvät onnettomuudet ovat jo tappaneet yli 400 ihmistä maakunnassa sitten 15. elokuuta.

“Tulvien jälkeinen tilanne on vielä vaarallisempi, sillä tautien puhkeamisen uhka voi tappaa enemmän ihmisiä kuin itse tulvat”, varoitti Pakistanin lääkäriliiton pääsihteeri, tohtori Abdul Ghafoor Shoro.

Puhuessaan Anadolu-uutistoimistolle Shoro kehotti välittömän “ehkäisysuunnitelman” laatimista, johon sisältyy perusterveydenhuollon tarpeiden, kuten puhtaan juomaveden ja hygienian, tarjoaminen vaaran vähentämiseksi.

“Nykyisissä hygieniaolosuhteissa emme voi täysin estää tautien puhkeamista ja mahdollisia kuolemia, mutta älykäs ehkäisysuunnitelma voi merkittävästi vähentää toissijaisen katastrofin laajuutta”, hän totesi.

Suositeltu

Tuhansia jumissa

Tohtori Mohammad Zahid Latif, joka johtaa yhden maan suurimmista kansalaisjärjestöistä Al Khidmat Foundationin terveysosastoa kertoi, että vesivälitteiset ja ihosairaudet ovat jo lisääntyneet tulvista kärsivillä alueilla.

“Tuhannet ihmiset, pääasiassa lapset, ovat tulleet luoksemme ripulin, gastroenteriitin, denguekuumeen, malarian ja iho-ongelmien vuoksi. Tuhannet muut (joilla on samanlaisia vaivoja) ovat yhä jumissa syrjäisillä alueilla teiden tukkeutumisen ja siltojen tuhoutumisen vuoksi”, hän kertoi Anadolu-uutistoimistolle.

Latif huomautti, että lisääntymis- ja mielenterveyden tarpeet ovat toinen suuri ongelma, jonka kanssa kärsivä väestö kamppailee.

“Monia ihmisiä on tuotu luoksemme vakavan trauman ja stressihäiriön vuoksi, jotka johtuvat heidän kokemastaan katastrofista”, hän sanoi ja huomautti, että fyysinen kipu ja vammat paranevat viikoissa tai kuukausissa, mutta henkinen trauma kestää kauan.

Samaa mieltä oli myös maakunnan terveysosaston tiedottaja Ataullah Khan, joka kertoi, että hallitus on jo aloittanut toimenpiteet ongelman hillitsemiseksi.

“Tartuntatautien lisäksi ihmiset kärsivät myös traumasta ja akuutista stressihäiriöstä. Tämän ongelman ratkaisemiseksi maakunnan hallitus on lähettänyt koulutettuja psykiatreja tulvista kärsiville alueille yhteistyössä psykiatriyhdistysten kanssa”, Khan kertoi Anadolu-uutistoimistolle.

Löydä
Iranin isku tuhosi Israelin johtavan tiedeinstituutin Tel Avivissa Israelin tapettua tiedemiehiä
Israelin ja Iranin välisen konfliktin jälkeen laittomien rajanylitysten määrässä ei ole havaittu nousua: Turkki
Iran purkaa raivoa IAEA:n pääjohtajaa kohtaan, kutsuen häntä Israelin 'hyökkäyssodan kumppaniksi'
Yhdysvallat siirtää sotilaallisia resursseja ja rajoittaa pääsyä sen suurimpaan Lähi-idän tukikohtaan
Intia ottanut sikhien separatistiliikkeen kohteeksi Pohjois-Amerikassa: Kanada
Iskeäkö vaiko ei: Trumpin Iran-dilemma paljastaa syvän repeämän MAGA-kannattajien keskuudessa
Kirjoittanut Sadiq S Bhat
Pohjois-Korea tulee Iranin tueksi, kutsuu Israelia "rauhan syöpäkasvaimeksi"
Trump ylistää Asim Muniria, sanoo keskustelleensa Iranista Pakistanin armeijan päällikön kanssa
Intia-Pakistan tulitaukoa ei saavutettu Yhdysvaltain välityksellä, vaan sotilaallisten neuvottelujen kautta: Modi kertoo Trumpille
Israel on iskenyt Imam Hussein -yliopistoon Teheranissa
Iranin ohjukset vahingoittivat rakennusta ja aiheuttivat tulipaloja Israelissa
Trump kiistää Yhdysvaltojen oman tiedustelun Iranista ja väittää, että Teheran oli 'hyvin lähellä' ydinaseita
Israelin armeija sanoo surmanneensa juuri nimitetyn iranilaisen kenraalin
Venäjän yöllinen hyökkäys Kiovaan tappoi 14 ja haavoitti 44, Ukrainan ministeri sanoo
Entinen Syyrian hallinnon lääkäri sai elinkautisen tuomion Saksassa
Kurkistus TRT Globaliin. Jaa palautteesi!
Contact us