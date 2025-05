Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi keskustelleensa puhelimitse Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa Venäjän ja Ukrainan sodan lopettamisesta, New York Post raportoi myöhään lauantaina.

Perjantaina Air Force Onessa annetussa haastattelussa Trump sanoi, että hänen on "parempi olla sanomatta", kun häneltä kysyttiin, kuinka monta kertaa hän ja Putin ovat puhuneet.

"Hän (Putin) haluaa nähdä, että ihmiset lakkaavat kuolemasta", Trump kertoi New York Postille.

Kumpikaan Kreml eikä Valkoinen talo eivät heti vastanneet Reutersin kommenttipyyntöön virka-ajan ulkopuolella.

Tammikuun lopulla Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi, että Putin oli valmis puhelinkeskusteluun Trumpin kanssa, ja että Moskova odotti merkkiä Washingtonin valmiudesta.

Perjantaina Trump sanoi, että hän todennäköisesti tapaa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin ensi viikolla keskustellakseen sodan lopettamisesta.

Sodan kolmas vuosipäivä on 24. helmikuuta. Konfliktin aikana on kuollut tuhansia ihmisiä, joista valtaosa on ukrainalaisia.

Trump kertoi New York Postille, että hänellä on "aina ollut hyvä suhde Putiniin" ja että hänellä on konkreettinen suunnitelma sodan lopettamiseksi. Hän ei kuitenkaan paljastanut tarkempia yksityiskohtia.

"Toivon, että se tapahtuu nopeasti", Trump sanoi. "Joka päivä ihmisiä kuolee. Tämä sota on niin kamala Ukrainassa. Haluan lopettaa tämän kirotun asian."