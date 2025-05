Ainakin 19 ihmistä on saanut surmansa ja 15 haavoittunut terrori-iskussa Syyrian Aleppon maakunnan Manbijin alueella, kertovat valtion media ja sairaalan työntekijät.

Räjähteillä lastattu ajoneuvo räjähti maanantaina Manbijin kaupungin eteläisillä porteilla. Alue on nykyisin Syyrian kansallisarmeijan (SNA) hallinnassa.

Kuolleiden joukossa oli 18 naista ja yksi mies, kertoi sairaanhoitaja Mohammad Ahmad Associated Pressille. Lisäksi 15 naista haavoittui, joista osa on kriittisessä tilassa paikallisen Syyrian pelastuspalvelun mukaan.

Haavoittuneet vietiin lähialueen sairaaloihin, ja kuolonuhrien määrän pelätään nousevan.

Mikään ryhmä ei heti ottanut vastuuta iskusta, mutta paikalliset turvallisuusviranomaiset epäilevät PKK/YPG-terroristijärjestön olevan sen takana.

Manbijin vapauttaminen on merkittävä virstanpylväs SNA:n kampanjassa PKK/YPG:tä vastaan. Turkin tuki antoi lopullisen iskun terrorijärjestölle Eufrat-joen länsipuolella.

Tämä määrätietoisella operaatiolla toteutetun Pohjois-Syyrian kaupungin valtaus hajotti ryhmän merkittävän tukikohdan, jota se oli hallinnut vuodesta 2016. Vapautusoperaatio, nimeltään Operation Dawn of Freedom, korostaa alueen strategista merkitystä.

PKK on 40-vuotisen terrorikampanjansa aikana ollut vastuussa yli 40 000 ihmisen kuolemasta, heidän joukossaan naisia, lapsia, vauvoja ja vanhuksia. Järjestö on luokiteltu terroristijärjestöksi Turkin, Yhdysvaltojen ja EU:n toimesta. YPG on sen syyrialainen haara.

Syyrian Assadin hallinnon kaatumisen jälkeen terroristijärjestö on pyrkinyt hyödyntämään alueellista epävakautta luodakseen ‘terrorikäytävän’ Turkin rajan tuntumaan.