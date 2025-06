Lähi-idän geopoliittisten jännitteiden viimeisin kärjistyminen, joka johtuu Israelin ilmaiskuista Iraniin, on varjostanut Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppaneuvottelujen tuomaa optimismia globaaleilla markkinoilla. Samalla huoli tilanteen mahdollisesta eskaloitumisesta on lisännyt riskitietoisuutta sijoittajien keskuudessa.

Vaikka uusi kauppasopimus Yhdysvaltojen ja Kiinan, sen tärkeimmän kauppakumppanin, välillä sekä kasvavat odotukset kompromisseista muiden maiden kanssa tukivat osakemarkkinoita, sijoittajat keskittyivät geopoliittisiin riskeihin Israelin viimeisimmän hyökkäyksen jälkeen Iraniin.

Hyökkäyksen jälkeen Brent-raakaöljyn hinnassa nähtiin jyrkkiä liikkeitä. Tarjontahuolien vuoksi Brent-öljyn hinta nousi 76,3 dollariin tynnyriltä, mikä on korkein taso helmikuun jälkeen. Tällä hetkellä (klo 06:20 GMT) Brent-öljyn hinta on 73,44 dollaria tynnyriltä, mikä on 5,4 % nousu .

Kullan unssihinta nousi perjantaina 3 445 dollariin, mutta vakiintui noin 3 425 dollariin, mikä on 1,1 % nousu.

Euroopan indeksifutuurit aloittivat uuden päivän negatiivisesti kasvavien sotahuolien keskellä. Iso-Britannian FTSE 100 -futuurit laskivat 0,3 %, Ranskan CAC 40 -futuurit ja Saksan DAX 40 -futuurit noin 1,6 %, ja Italian FTSE MIB 30 -futuurit laskivat 0,7 %.

Aasiassa Japanin Nikkei 225 -indeksi laski 1,2 %, Etelä-Korean Kospi-indeksi 1,3 %, Kiinan Shanghai Composite -indeksi 0,7 % ja Hongkongin Hang Seng -indeksi 0,8 %.

Israelin iskut alkoivat noin klo 3 paikallista aikaa (23:30 GMT) ja kohdistuivat sekä sotilaallisiin kohteisiin että ydinlaitoksiin, mutta myös asuinalueille Iranin median mukaan.

Israelin armeijan mukaan yhteensä 200 israelilaista lentokonetta iski Iraniin perjantain varhaistuntien hyökkäyksessä.

Armeijan tiedottaja, prikaatikenraali Effie Defrin, kertoi, että 200 lentokonetta pudotti 330 ammusta iskujen aikana.

Vastauksena Iran on viime tuntien aikana lähettänyt yli 100 droonia kohti Israelia, ja torjuntatoimet ovat käynnissä, hän lisäsi.

Hän myös vahvisti, että iskuissa surmattiin useita korkea-arvoisia iranilaisia virkamiehiä, mukaan lukien esikuntapäällikkö Mohammad Bagheri, Iranin vallankumouskaartin johtaja Hossein Salami ja korkea-arvoinen komentaja Gholam Ali Rashid.

Molemmat maat ovat valmistautuneet mahdolliseen sotilaalliseen yhteenottoon, ja Iranin kerrotaan kehittävän vastaiskuja, jotka sisältävät ballistisia ohjuksia Israelin alueelle.