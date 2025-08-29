ILMASTO
Yli miljoona ihmistä on evakuoitu Pakistanin Punjabissa keskellä pahimpia tulvia vuosikymmeniin
Tulvavedet ovat peittäneet alleen 1 400 kylää itäisessä maakunnassa, tuhoten satoja ja pakottaen massiivisiin evakuointeihin.
Itäisen provinssin 1 400 kylää on tulvan peitossa, sadot tuhoutuneet ja laajoja evakuointeja on jouduttu järjestämään. / AP
Pakistanin viranomaiset ovat evakuoineet yli miljoona ihmistä kodeistaan Punjabin maakunnassa tällä viikolla, kun pahimmat tulvat lähes 40 vuoteen ovat upottaneet satoja kyliä ja elintärkeitä viljelysmaita.

Monsuunikauden aikaiset rankkasateet sekä naapurimaa Intian ylimääräisen veden vapauttaminen padoistaan saivat kolme Punjabin maakuntaan virtaavaa jokea tulvimaan.

Viranomaiset joutuivat murtamaan joenpenkkoja joillakin alueilla, mikä aiheutti tulvia yli 1 400 kylässä, Punjabin katastrofienhallintaviranomaiset kertoivat torstaina.

Qadirabadin asukkaat kahlasivat rintaan asti ulottuvassa vedessä, kun Chenab-joki tulvi yli äyräidensä.

Viranomaiset kertoivat, että tulvat pahenivat Intian vapauttaessa vettä padoistaan Ravi-, Sutlej- ja Chenab-jokiin.

Pääministeri Shehbaz Sharif vieraili tulva-alueilla yhdessä liittovaltion ministerien ja Punjabin pääministerin Maryam Nawazin kanssa. Hän korosti kiireellistä tarvetta uusille vesivarastoille toistuvien ongelmien ratkaisemiseksi.

"Valitettavasti Pakistan on yksi kymmenestä maasta, jotka kärsivät eniten ilmastonmuutoksesta. Sen vaikutukset kasvavat tulevina vuosina, joten tarvitsemme välittömiä toimia tilanteen hallitsemiseksi", hän sanoi virallisessa kokouksessa.

Punjabissa, joka on koti puolelle Pakistanin väestöstä ja tärkeä vehnän, riisin ja puuvillan tuottaja, on nähty ainakin 12 kuolemantapausta tällä viikolla. Koko maassa yli 800 ihmistä on kuollut tulvissa kesäkuun lopusta lähtien.

Chenab-joen vedet uhkasivat torstaiaamuna murtaa 1 000 metrin padon Qadirabadissa, joka säätelee joen virtausta.

Viranomaiset räjäyttivät tarkoituksella osan joenpenkasta vapauttaakseen vettä läheisille alueille ja estääkseen padon romahtamisen, mikä olisi saanut kaksi kaupunkia tulvavesien alle.

"Olemme välttäneet uhan", kertoi maakunnan katastrofienhallinnan tiedottaja.

Torstai-iltapäivään mennessä veden virtaus padolla oli laskenut noin 755 000 kuutioon sekunnissa, kun se yöllä oli lähes miljoona. Tämä oli lähempänä padon 800 000 kuution kapasiteettia.

Viranomaiset syyttivät muuttuvia sääolosuhteita vakavista tulvista. Vuonna 2022 ennennäkemättömät monsuunisateet tappoivat ainakin1 000 ihmistä ja tuhosivat viljelyksiä, teitä ja siltoja.

Pakistanin kansallisen katastrofienhallintaviraston johtaja Inam Haider Malik kertoi, että tämän vuoden tulvat johtuivat idästä, etelästä ja lännestä saapuvien sääjärjestelmien yhtymisestä. Suunnitteluministeri Ahsan Iqbal totesi, että ilmastokriisi "on uusi normaali."

Hän kuitenkin lisäsi: "Se ei ole hallitsematon."

