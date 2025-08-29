Pakistanin viranomaiset ovat evakuoineet yli miljoona ihmistä kodeistaan Punjabin maakunnassa tällä viikolla, kun pahimmat tulvat lähes 40 vuoteen ovat upottaneet satoja kyliä ja elintärkeitä viljelysmaita.

Monsuunikauden aikaiset rankkasateet sekä naapurimaa Intian ylimääräisen veden vapauttaminen padoistaan saivat kolme Punjabin maakuntaan virtaavaa jokea tulvimaan.

Viranomaiset joutuivat murtamaan joenpenkkoja joillakin alueilla, mikä aiheutti tulvia yli 1 400 kylässä, Punjabin katastrofienhallintaviranomaiset kertoivat torstaina.

Qadirabadin asukkaat kahlasivat rintaan asti ulottuvassa vedessä, kun Chenab-joki tulvi yli äyräidensä.

Viranomaiset kertoivat, että tulvat pahenivat Intian vapauttaessa vettä padoistaan Ravi-, Sutlej- ja Chenab-jokiin.

Pääministeri Shehbaz Sharif vieraili tulva-alueilla yhdessä liittovaltion ministerien ja Punjabin pääministerin Maryam Nawazin kanssa. Hän korosti kiireellistä tarvetta uusille vesivarastoille toistuvien ongelmien ratkaisemiseksi.

"Valitettavasti Pakistan on yksi kymmenestä maasta, jotka kärsivät eniten ilmastonmuutoksesta. Sen vaikutukset kasvavat tulevina vuosina, joten tarvitsemme välittömiä toimia tilanteen hallitsemiseksi", hän sanoi virallisessa kokouksessa.

Punjabissa, joka on koti puolelle Pakistanin väestöstä ja tärkeä vehnän, riisin ja puuvillan tuottaja, on nähty ainakin 12 kuolemantapausta tällä viikolla. Koko maassa yli 800 ihmistä on kuollut tulvissa kesäkuun lopusta lähtien.