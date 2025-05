Korkean resoluution satelliittikuvat, jotka ovat julkisesti saatavilla Googlen ja Applen karttapalveluiden kautta, paljastavat arkaluonteisia israelilaisia kohteita, mukaan lukien Dimonan ydinreaktorin sekä Israelin Gazan hyökkäykset, raportti paljasti tiistaina.

“Ilmakuvat Dimonan ydinreaktoritutkimuskeskuksesta, salaisista sotilastukikohdista ja Gazasta, joissa näkyy IDF:n (armeijan) yksiköiden liikkumista, ovat nyt julkisesti saatavilla näiden palveluiden kautta”, kertoi Israelin Yedioth Ahronoth -sanomalehti.

“Viimeaikaiset julkaisut X:ssä ja muilla alustoilla paljastavat, että näiden kuvien resoluutio on suhteellisen korkea verrattuna aiemmin saatavilla olleisiin, jopa 0,4 metriä”, raportti totesi.

“Näin korkean resoluution satelliittikuvien saatavuus suurilla kartta-alustoilla muuttaa ne merkittäväksi avoimen lähdekoodin tiedusteluresurssiksi vihamielisille tahoille, tutkijoille tai jopa uteliaille yksityishenkilöille. Tämä kehitys johtuu muutoksista maailmanlaajuisissa satelliittikuvantamiskyvyissä ja säädöksissä”, raportissa lisättiin.

Ranskan tuella salaa 1950-luvun lopulla rakennettu Dimonan reaktori on Israelin merkittävin ydinlaitos. Vaikka Israel väittää sen palvelevan siviilitarkoituksia, entinen ydinteknikko Mordechai Vanunu paljasti sen ydinaseohjelman yksityiskohtia medialle vuonna 1986, tuoden esiin todisteita ydinaseiden tuotannosta.

Israelilaiset salaisen palvelun (Mossad) agentit sieppasivat Vanunun Italiassa vuonna 1988. Hänet kuljetettiin salaa Israeliin ja hänet tuomittiin 18 vuodeksi vankeuteen maanpetoksesta ja vakoilusta. Hän vapautui vuonna 2004.

Vuonna 1997 Yhdysvallat sääti Kyl-Bingaman-lain, joka kielsi korkean resoluution satelliittikuvien keräämisen ja levittämisen Israelista ja sen miehitetyiltä alueilta ilman liittovaltion viranomaisen hyväksyntää.

Raportin mukaan tuolloin suurin osa kaupallisista satelliittikuvista tuli amerikkalaisilta yrityksiltä, ja laki oli suora seuraus Israelin diplomaattisista ponnisteluista kongressissa.

“Tilanne on kuitenkin muuttunut dramaattisesti. Vuoteen 2017 mennessä Yhdysvaltain kansallinen valtameri- ja ilmakehähallinto (NOAA) totesi, että ei-amerikkalaiset satelliittikuvat olivat ylittäneet amerikkalaisten satelliittien resoluution”, sanomalehti kertoi.

Tämä mahdollisti kartta- ja navigointipalveluiden pääsyn korkealaatuisiin kuviin Israelista ei-amerikkalaisista lähteistä, raportissa lisättiin.

Lentoja Gazan yllä

Lehti huomautti, että korkean resoluution kuvien hankkiminen Israelin salatuista kohteista, mukaan lukien Dimonan ydinreaktoritutkimuskeskuksesta ja strategisista tukikohdista, joita ei ole piilotettu maan alle, on ollut suhteellisen helppoa yli kolmen vuoden ajan.

Satelliittikuvat ovat myös tallentaneet “israelilaisten lentokoneiden toimintaa, kuten F-15-hävittäjiä Gazan ja Libanonin yllä, sekä maajoukkojen liikkumista.”

“Tämä tilanne näyttää olevan hallitsematon. Israelin hallituksella on vain vähän vaikutusvaltaa tällaisten kuvien julkaisemiseen kaupallisten amerikkalaisten tahojen toimesta, kunhan ne noudattavat Kyl-Bingaman-lakia”, raportti totesi.

Toisin kuin vuonna 1997, lehti huomautti, lukuisat globaalit verkkopalvelut tarjoavat nyt satelliittikuvia navigointiin ja kartoitukseen kaupallisia tarkoituksia varten, kuten kaivostoimintaan, maatalouteen, kaupunkisuunnitteluun ja tutkimukseen.

Vuonna 2021 ulkomaiset lähteet raportoivat laajasta rakennustoiminnasta Dimonassa, “jotain, mitä olisi ollut mahdoton kuvitella aiemmin”, korostaen “tilanteen absurdiutta”.

Israel on edelleen ainoa alueellinen valtio, jolla on ydinasearsenaali ja jota ei valvota kansainvälisesti, samalla kun se on miehittänyt Palestiinan, Syyrian ja Libanonin alueita vuosikymmeniä.

Israel ei ole kommentoinut asiaa, raportoi Yedioth Ahronoth. Lehti totesi, että “näyttää siltä, että (hallituksen) valittu lähestymistapa on ongelman sivuuttaminen—strategia, joka on osoittautunut tehottomaksi viime vuosina turvallisuushaasteiden käsittelyssä”.

Raportti julkaistiin samaan aikaan, kun Israel on tappanut lähes 51 200 palestiinalaista Gazassa lokakuusta 2023 lähtien, suurin osa heistä naisia ja lapsia.

Viime marraskuussa Kansainvälinen rikostuomioistuin antoi pidätysmääräykset Israelin pääministeri Benjamin Netanjahusta ja hänen entisestä puolustusministeristään Yoav Gallantista sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan Gazassa.

Israel vastaan on myös vireillä kansanmurhasyyte Kansainvälisessä tuomioistuimessa sen sodasta Gazan kaistaleella.