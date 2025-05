Israelin armeija on lähettänyt riittämättömästi koulutettuja sotilaita eliittijoukoistaan, kuten Golani- ja Givati-prikaateista, saarrettuun Gazaan kriittisen sotilaspulan vuoksi, raportoi Israelin julkinen yleisradioyhtiö KAN.

KAN:in mukaan näitä sotilaita on lähetetty taistelukentälle jo viime joulukuusta lähtien. Tämä päätös kertoo kasvavista paineista Israelin armeijassa, joka on myöntänyt kärsivänsä merkittävästä henkilöstövajeesta.

Viime viikolla Yedioth Ahronoth -sanomalehti raportoi, että armeijan esikuntapäällikkö Eyal Zamir oli kertonut pääministeri Benjamin Netanjahulle ja hänen hallitukselleen, että armeijan kyky saavuttaa poliittisen johdon määrittelemät tavoitteet Gazassa saattaisi vaarantua sotilaiden määrän vähenemisen vuoksi.

Armeija on kamppaillut sotilaiden puutteen kanssa viime kuukausina. Ongelma on pahentunut, kun ultraortodoksiset juutalaiset (haredim) vapautettiin asepalveluksesta. Myös 30–40 prosenttia reserviläisistä keskeyttää palveluksensa. Paikallisten tiedotusvälineiden mukaan monet reserviläiset ovat uupuneita pitkäkestoisesta sodasta.

Tilanne voi pahentua entisestään, sillä yhä useammat israelilaiset, mukaan lukien aktiiviset ja entiset sotilaat, allekirjoittavat vetoomuksia panttivankien vapauttamisen puolesta, vaikka se vaatisi sodan keskeyttämistä Gazassa.

Yli 140 000 israelilaista on allekirjoittanut vetoomuksia tulitauon puolesta panttivankien vapauttamisen vastineeksi. Näistä 21 vetoomusta on kerännyt yli 10 000 allekirjoitusta aktiivisilta ja entisiltä reserviläisiltä.

Netanjahu ja hänen ministerinsä ovat uhkailleet vetoomusten allekirjoittajia erottamisella, kutsuen kampanjoita 'kapinaksi' ja 'tottelemattomuudeksi', jotka 'vahvistavat vihollisia sodan aikana'.

Israelin verilöyly Gazassa

Israel on tappanut yli 51 000 palestiinalaista Gazassa, joista suurin osa on naisia ja lapsia. Tämä luku on myöhemmin päivitetty 62 000:een.

Israel on myös tuhonnut suurimman osan saarretusta Gazasta ja ajanut lähes koko väestön pakolaisiksi.

Lisäksi Israel on asettanut Gazan täydelliseen saartoon, estäen ruoan, veden, lääkkeiden, sähkön ja muun kipeästi tarvittavan humanitaarisen avun pääsyn alueelle.

Marraskuussa 2024 Kansainvälinen rikostuomioistuin antoi pidätysmääräykset Netanjahusta ja hänen entisestä puolustusministeristään Yoav Gallantista sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan Gazassa.

Israelia vastaan on myös vireillä kansanmurhasyyte Kansainvälisessä tuomioistuimessa Gazan sodan vuoksi.