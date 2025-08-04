GAZAN SOTA
Pääministeri Orpo: Hallitusta ei olla kaatamassa Palestiina-kysymyksen takia
Pääministeri Petteri Orpo kertoi perjantain tiedotustilaisuudessa, että hallitus ei ole tällä hetkellä valmistelemassa esitystä Palestiinan tunnustamisesta. Kysymys on aiheuttanut jakolinjoja hallituksen sisällä.
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ilmoitti perjantaina pitämässään tiedotustilaisuudessa, että hallitusta ei aiota kaataa Palestiinan tunnustamisen vuoksi.

Paine Palestiinan tunnustamisesta on noussut YK:n yleiskokouksen lähestyessä syyskuussa ja muun muassa Ranskan, Kanadan ja Iso-Britannian ilmoitettua tunnustamisesta.

Perjantaina Orpo kuitenkin sanoi, että hallitus ei tällä hetkellä ole valmistelemassa esitystä aiheesta.

“Me tulemme edistämään kahden valtion mallia, siihen puolueet ovat sitoutuneet”, Orpo sanoi.

Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb sanoi viime viikolla, että hän olisi valmis hyväksymään tällaisen esityksen, jos hallitus sellasen tekisi.

Palestiinan tunnustaminen on aiheuttanut jakoa hallituksen sisällä, kun perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit vastustavat sitä. Kristillisdemokraatit ovat jopa sanoneet lähtevänsä hallituksesta, jos Palestiina tunnustettaisiin.

“Suomi on jo vuosikymmeniä sitoutunut kahden valtion malliin. Se on myös tämän hallituksen linja johon olemme kaikki sitoutuneet. Teemme töitä kahden valtion mallin eteen ja sen eteen että tunnustamisen edellytykset täyttyvät”, Orpo lisäsi.

