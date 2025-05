En delegation av demokratiska kongressledamöter har rest till Louisiana för att träffa Rumeysa Ozturk och Mahmoud Khalil, som fortfarande hålls i förvar vid US Immigration and Customs Enforcement (ICE) anläggningar. Delegationen har kallat deras fängsling för en 'nationell skam' och kräver deras omedelbara frigivning.

Ozturk, en turkisk medborgare som doktorerar vid Tufts University, och Khalil, en palestinsk innehavare av grönt kort och nyutexaminerad från Columbia University, greps separat förra månaden av federala agenter som en del av Trump-administrationens ökande tillslag mot pro-palestinska studenter. Ingen av dem har åtalats för något brott.

Delegationen, ledd av representanten Troy Carter från Louisiana, besökte ICE-anläggningen i Jena på tisdagen, där Khalil hålls, och reste sedan två timmar söderut till Basile för att träffa Ozturk, enligt CNN.

Gruppen inkluderade senator Ed Markey och representanterna Jim McGovern och Ayanna Pressley från Massachusetts samt representanten Bennie Thompson från Mississippi.

Vid en presskonferens efter mötena med Khalil och Ozturk sade senator Markey att deras fängsling utgör ett brott mot både den första tilläggets rätt till yttrandefrihet och den femte tilläggets rätt till rättssäkerhet.

“Trump-administrationen verkar tro att de har rätt att ta människor från hela vårt land och placera dem i anläggningar som denna. Det är en nationell skam,” tillade han.

"Auktoritär stat"

Ozturk arresterades i mars efter att ha blivit måltavla för den pro-israeliska webbplatsen Canary Mission för att ha medförfattat en debattartikel som uppmanade Tufts University att avinvestera från Israel och erkänna det 'palestinska folkmordet.'

“Hon blev kidnappad,” sade Pressley. “Bortförd från det fantastiska, mångkulturella samhället i Somerville.”

“Hon var på väg till en iftar-måltid (under den muslimska fastemånaden Ramadan) för att bryta sin fasta. Hon var hungrig och nekades mat. Hon var törstig och nekades vatten. Hon blev illa behandlad.”

Khalil, en laglig permanent bosatt gift med en amerikansk medborgare, arresterades för sitt deltagande i pro-palestinska protester vid Columbia University. Trots att han inte har några brottsanklagelser mot sig nekades han nyligen tillfällig frigivning för att närvara vid födseln av sitt första barn.

“Det här handlar inte om att upprätthålla lagen – det här för oss mot en auktoritär stat. Jag är verkligen orolig för att denna administration inleder en ny era av McCarthyism,” sade McGovern.

Enligt Markey flyttade Trump-administrationen medvetet båda studenterna till Louisiana, långt från deras hem och stödnätverk i Massachusetts och New York, för att placera dem under jurisdiktionen av den femte kretsens appellationsdomstol – en domstol som allmänt anses vara fientlig mot invandrarrättigheter.

“De flyttade henne 1 500 mil från Somerville, Massachusetts,” sade Markey och syftade på Ozturk.

“Varför gjorde de det? För att detta är den mest konservativa appellationsdomstolen i USA. De försöker begränsa de konstitutionella rättigheterna för Rumeysa Ozturk och Mahmoud Khalil.”

Lagstiftaren uttryckte också oro över Ozturks hälsa.

“Hon har drabbats av flera astmaattacker,” sade Markey. “De får inte den medicinska vård de behöver och förtjänar i denna anläggning.”

Pressley sade att Khalil, som flydde från Syrien under Assad-regimen, förstår vad politisk förtryck innebär.

“Han vet hur en auktoritär regim ser ut – det här är det,” sade hon.

Missade sonens födelse

Den fängslade pro-palestinska aktivisten Mahmoud Khalil har missat sin sons födelse efter att amerikanska myndigheter vägrat en tillfällig frigivning, sa hans fru.

En doktorand vid New Yorks Columbia University som var en av de mest synliga ledarna för rikstäckande campusprotester mot Israels krig i Gaza, Khalil arresterades av immigrationsmyndigheterna den 8 mars.

Han beordrades utvisad trots att han var permanent bosatt i USA som innehavare av grönt kort genom sin amerikanska medborgare fru, Noor Abdalla.

Abdalla sa på måndagen att USA:s immigrations- och tullmyndighet (ICE) nekade till en begäran om att släppa Khalil tillfälligt för födelsen av deras barn.

"Detta var ett målmedvetet beslut av ICE att få mig, Mahmoud och vår son att lida", sa hon i ett uttalande.

"Min son och jag borde inte navigera hans första dagar på jorden utan Mahmoud. ICE och Trump-administrationen har stulit dessa värdefulla ögonblick från vår familj i ett försök att tysta Mahmouds stöd för palestinsk frihet", sa hon.

Hon födde barn i New York. Khalil förflyttades till den södra delstaten Louisiana i ett uppenbart försök att hitta en domare som sympatiserade med president Donald Trumps immigrationstillslag.

Trumps rådgivare har anklagat pro-palestinska demonstranter för att främja antisemitism och terrorism, anklagelser som aktivisterna förnekar.

Utrikesminister Marco Rubio har åberopat en lag som godkändes under 1950-talets Red Scare som tillåter USA att avlägsna utlänningar som ses som negativa för USA:s utrikespolitik.

Rubio hävdar att USA:s konstitutionella skydd av yttrandefriheten inte gäller utlänningar och att han ensam kan fatta beslut utan domstolsprövning.

Tillslag mot studenter

Ozturk and Khalil's arrest is among a wider crackdown by the Trump administration on pro-Palestine activism, which mainly targets students.

Några dagar efter Khalils arrestering kom Trumps krav efter att en annan pro-Palestina student, Badar Khan Suri, en indisk forskare vid Georgetown University, arresterades. Hans advokat sa att han greps på grund av sin frus palestinska identitet.

Efter arresteringen av Suri gick myndigheterna efter en annan pro-palestinsk student, Momodou Taal, och bad honom lämna in sig.

Den 25 mars sa Yunseo Chung, en student vid Columbia University, att hon stämde Trump-administrationen för att stoppa hennes utvisning från USA på grund av hennes deltagande i en pro-Palestina protest förra våren.

Förra veckan arresterade myndigheterna Mohsen Mahdwai, en pro-Palestina aktivist och även en Columbia-student, under hans intervju för medborgarskaps.

Andra studenter, som Leqaa Kordia, Ranjani Srinivasan och Alireza Doroudi har antingen blivit fängslade eller själv-deporterade.